Frischer Schwung bei den „Voices of Life“

Der Gospelchor „Voices of Life“ kehrt beschwingt mit vielen Ohrwürmern von seinem Chorwochenende vom 8. bis 10. März in Unterhain zurück. Die Leitung haben Angela Metzner und Kirchenmusikdirektorin Katja Bettenhausen. Der Chor hat seit November neue Mitglieder gewinnen können. Bis zum Sommer sind schon mehrere Konzerte geplant.

Katja Bettenhausen erklärt dazu: „Den Auftakt bildet das Konzert am 20.04.2024 in der Advent-Gemeinde in Gera, dicht gefolgt vom Konzert am 05.05. in Unterloquitz. Beim „Tag der Chöre“ am 08.06. in der Johanneskirche Saalfeld sind wir mit den Voices ebenfalls am Start.“

Die drei Tage von Freitagabend bis Sonntag seien gut gefüllt gewesen mit intensiver Probenarbeit, Zeit für eine beflügelnde Gemeinschaft und einer Wanderung zum Barigauer Turm. Ab Freitag, 15. März, sind auch interessierte Neueinsteiger, besonders Männer, herzlich willkommen. Die Proben sind in der Landeskirchlichen Gemeinschaft in der Hüttenstraße 4 in Saalfeld.

Mehr als 600 Solaranlagen gibt es in Rudolstadt

Im vierten Quartal 2023 wurden in Rudolstadt insgesamt 51 Solaranlagen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von 9,0 Prozent im Vergleich zur letzten Datenerhebung im dritten Quartal 2023. Damit liegt das Wachstum in der Schillerstadt über dem bundesweiten Durchschnitt von 7,0 Prozent. Die Gesamtzahl der in Rudolstadt und den Ortsteilen installierten Solaranlagen beträgt aktuell 617 Anlagen – das entspricht ungefähr einer Fläche von zehn Fußballfeldern.

Die installierte Leistung liegt bei insgesamt 16 Megawatt. Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1.000 Einwohner schafft Rudolstadt es im Ranking der Städte auf Platz 1612 – gemessen an der insgesamt installierten Leistung auf Rang 905. Das geht aus den offiziellen Photovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das vierte Quartal 2023 hervor, die das Vergleichsportal für Solaranlagen Selfmade Energy jetzt erneut für 2.050 Städte ausgewertet hat.

DDR-Grenze im Kreis Saalfeld als Vortragsthema

Am Mittwoch, 19 Uhr, gibt es im Vortragsraum des Stadtmuseums Saalfeld einen als Kooperationsveranstaltung zwischen dem Geschichts- und Museumsverein Saalfeld und der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen organisierten Vortrag zum Thema „Die DDR-Grenze im Kreis Saalfeld und deren Auswirkungen auf die Bevölkerung“.

Der Autor Roman Grafe begann im Frühjahr 1990, die Geschichte der DDR-Westgrenze umfassend zu dokumentieren. Im Mittelpunkt seiner Darstellung stehen die Grenzkreise Saalfeld und Ludwigsstadt. Roman Grafes Buch »Die Grenze durch Deutschland. Eine Chronik von 1945 bis 1990« erschien 2002 im Siedler-Verlag und ist ein Geschichtsbuch, das den Leser von der ersten bis zur letzten Seite in Bann hält.

Geschichtsvereinschef Jürgen Tauchen: „Wir bitten aufgrund des großen Interesses, die begrenzte Kapazität des Vortragsraumes (70 Plätze) zu beachten. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten“.