Bad Blankenburg. Wenn der Osterhase am Kindergarten anklopft

Bunt beklebte Ostereier aus Papier, Leckereien und das Lied „Stups, der kleine Osterhase“ – all das gehört zu Ostern im integrativen Kindergarten „Am Eichwald“ in Bad Blankenburg dazu. Im Vorfeld basteln alle gemeinsam und dekorieren Ostereier. Sie genießen diese ganz besondere Zeit. Zur Freude vieler Kinder gelang es den Osterhasen, trotz seines übervollen Terminkalenders, ins Haus zu locken. Er ist am Montagmorgen vorbeigekommen und hat Leckereien und Geschichten im Gepäck. Der Fröbelstädter Peter Kirchner gab im Hasenkostüm Meister Lampe ein Gesicht und kam ganz schön ins Schwitzen. Der Chef vom einheimischen Volkschor, den die Kinder nur „Opa Peter“ nennen, ist ein gern gesehener Gast in der Bildungseinrichtung. Während die zukünftigen ABC-Schützen Michel und Constanze das Löffelohr mit einem Gedicht begrüßen, machen sich die anderen 55 aufgeweckten Knirpse mit ihren Erzieherinnen bereit für eine Polonaise. Natürlich wird auch diese angeführt von dem befellten Zweibeiner. Kirchner teilt am Rande mit, dass er in Königsee in der Diakonie Suppenküche jeden letzten Freitag im Monat kreative Tätigkeiten mit den Senioren anleitet. Dazu gehören etwa das Werkeln mit Holz, Malen oder Basteln. Kunstvoll gestaltete Laubsägearbeiten sind das Hobby vom Bad Blankenburger. Der Nachwuchs möchte die Tage, die sich rund um den Gaben bringenden Hasen drehen, nicht missen. Basteln, Ostereier bemalen, Geschenke bekommen, sie alle finden Ostern „toll“. Zusammen mit den Pädagogen sangen die Kinder zum Abschluss einige Lieder als Dankeschön. Langeweile war für die Mädchen und Jungen an diesem Vormittag ein Fremdwort. Es herrschte eine vorösterliche Stimmung und für den Fröbelstädter waren die leuchtenden Kinderaugen beim Verteilen der Geschenke die schönste Belohnung.