Klaus Hollmann, Kreisvorsitzender des Auto Clubs Europa (ACE) in Saalfeld-Rudolstadt, hinterfragt zwei neue kostenlose Parkplätze für E-Autos am Parkplatz „Grüne Mitte“ direkt an der Saalfelder Knochstraße. E-Autos dürfen dort kostenlos parken, eine Lademöglichkeit gibt es nicht. © OTZ | Guido Berg