Saalfeld/Rudolstadt. Im Gemeindehaus Lichtenhain geht es um Veränderungen, in Jena um militärische Berufe und in Neusitz um die Rückkehr der Wölfe

Klimawandel im Schwarzatal als Diskussionsthema

„Oberweißbach und Lichtenhain im Klimawandel - Was auf uns zukommt und wie wir uns darauf vorbereiten können“, ist Thema einer Veranstaltung am Donnerstag, 14. März, 19 Uhr im Gemeindehaus Lichtenhain.

„Der Klimawandel macht auch vor dem Schwarzatal nicht Halt. Die Durchschnitts­temperaturen steigen und damit die Wahrscheinlichkeiten für Hitze und Dürre, aber auch für Starkregen und Überschwemmungen“, heißt es in der Ankündigung. Was bedeutet das konkret für Oberweißbach und Lichtenhain? In der Ver­anstaltung wer­den Klimaprognosen für die nächsten 30 Jahre vorgestellt und konkrete Handlungsmöglichkeiten sowie potenzielle Förder­möglichkeiten für Klimaschutz und Klimaanpassung aufgezeigt.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, kostenlos Stromverbrauchsmessgeräte und eine Wärmebildkamera auszuleihen .Die Veranstaltung ist öffentlich, alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Beratungstag der Bundeswehr im BiZ Jena

Im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Jena, Stadtrodaer Str. 1 finden am Dienstag, 12.03.2024 in der Zeit von 9 bis 15 Uhr im BIZ Gruppenraum wieder Gespräche der Bundeswehrberatung statt.

In Einzelgesprächen erhalten Interessenten sowohl Informationen zu den vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten als auch den Beamtenlaufbahnen im mittleren und gehobenen Dienst bei der Bundeswehr, einem der größten öffentlichen Arbeitgeber in Deutschland.

Buchlesung mit Antje Babendererde in Neusitz

Zum wiederholten Male kommt die Thüringer Schriftstellerin Antje Babendererde nach Neusitz, um an der Regelschule des Ortes aus ihren neuesten Büchern zu lesen. Sie schrieb und schreibt Romane über das Leben der amerikanischen Ureinwohner und mittlerweile auch Bücher, die in Thüringen, in ihrer Heimat, spielen. So geht es in ihrem neuesten Werk „Isegrim“ um die Ansiedlung der Wölfe in Thüringen, verpackt in einen interessanten Roman über den Alltag in einem thüringischen Dorf, über Freundschaft, Liebe und über mörderische Geheimnisse.

Los geht es am Mittwoch, dem 13.3.2024 um 19 Uhr in der Aula (2.1) der Regelschule Neusitz. Alle interessierten Schüler, Eltern und Bürger sind herzlich eingeladen. Der Abend wird organisiert vom Schulförderverein und der Eintritt ist frei.

Neues Buch über die Kemenate in Orlamünde

Am Samstag, dem 16. März, ab 11 Uhr stellt das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) in Weimar seine Neuerscheinung „Die Kemenate der Burg Orlamünde/Thüringen“ vor. Die beiden Autoren Dr. Benjamin Rudolph und Dr. Ines Spazier geben Einblicke in ihre umfassenden Forschungsergebnisse.

Die Kemenate der Burg Orlamünde gilt als ältester, nahezu vollständig erhaltener Profanbau Thüringens. Die Klärung seiner Entstehungszeit und seines baulichen Wandels war das Ziel einer interdisziplinären Betrachtung, über deren Ergebnisse der Band „Die Kemenate der Burg Orlamünde/Thüringen“ berichtet. Die Autoren präsentieren die Neuerscheinung, die zum Vorzugspreis erworben werden kann. Der Eintritt ist frei.