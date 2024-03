Uhlstädt/Rudolstadt. Rund 80 Besucher folgen der Einladung der Verein Freunde der Bibliothek Uhlstädt - was am Wochenende im Kreis noch so los ist

Fotografischer Rundgang durch Uhlstädt im Jahre 1912

Der Verein Freunde der Bibliothek Uhlstädt lud am Frauentag zu einem historischen Foto-Vortrag in die Gaststätte „Zum Goldenen Ross“ ein. Bernd Wiesel führte ca. 80 Besucher zunächst auf einen fotografischen Rundgang durch Uhlstädt um das Jahr 1912. So erfuhren die Gäste, dass es einst in dem Dorf unter anderem mehrere Gaststätten, Cafés, Lebensmittelläden und Bäckereien gab. Auch etliche Handwerksbetriebe - Schuhmacher, Tischler, Fleischer, Sattler oder Zimmererwerkstätten - waren hier anzutreffen. Nicht zu vergessen sei dabei die Uhlstädter Porzellanfabrik Alberti, heißt es in einer Mitteilung von Karin Georgi. Ein Foto der Belegschaft der Porzellanmaler zeigt um die zwanzig Mann. Früher hatte Uhlstädt sogar eine Post mit eigenem Poststempel. Ausgetragen wurden die Briefe übrigens jeden Werktag!

Nach einer kurzen Pause stellte Bernd Wiesel die Flößerei und den Uhlstädter Flößerverein vor. Durch den damals im Ort ansässigen Holzhandel Oskar Günther florierte dieses Handwerk in der Region. Die Villa Günther nahe des Bahnhofs steht heute noch. Zu sehen waren Bilder von der Vereinsgründung, dem Probeflößen auf der Saale, Ausflügen und verschiedenen Flößerfesten. Der Flößerverein feiert dieses Jahr übrigens 40-jähriges Bestehen. Und nicht nur das, da er eine Neugründung des 1874 ins Leben gerufenen Flößervereins Uhlstädt ist, gibt es 2024 gleich ein Doppeljubiläum, zu dem schon einmal gratuliert werden kann.

Feuerwehr und Kindergarten als Ratsthemen

Feuerwehr und Kindergarten sind die bestimmenden Themen der 35. öffentliche Gemeinderatssitzung Uhlstädt-Kirchhasel, die am Dienstag, dem 19. März, um 19 Uhr im Gemeindesaal Kirchhasel beginnt. Geplant sind nach einer Einwohnerfragestunde Beschlüsse zur Vergabe von Leistungen für die Baumaßnahme „Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Großkochberg“, konkret zu Abbrucharbeiten und den elektrotechnischen Anlagen Baustrom, außerdem soll die „Erweiterung der Feuerwehrausfahrt Kirchhasel“ vergeben werden.

Geplant sind im öffentlichen Teil weiterhin eine neue Entgeltordnung für die Kosten der Verpflegung in der Kindertageseinrichtung „Am Sperlingsberg“ in Großkochberg sowie „Informationen und Meinungsaustausch zu anstehenden Problemen im Kindergarten Engerda“.

Baumschnittkurse mit einem Pomologen

Auch in diesem Jahr bietet der Pomologe Hans-Jürgen Mortag wieder Kurse zum fachgerechten Obstbaumschnitt. Die nächsten Termine sind am kommenden Sonnabend in Niederkrossen, Treffpunkt Dorfplatz Ortsmitte, und am 23. März in Schwarzenshof/Zeigerheim. Beginn ist jeweils um 9 Uhr, Dauer ca. vier Stunden, Anmeldungen sind noch möglich unter Telefon 0151-25979169.

Bläsergottesdienst in der Lutherkirche

Am Sonntag lädt die Kirchengemeinde Rudolstadt um 10 Uhr zu einem Bläsergottesdienst in die Lutherkirche ein. Musik von Johann Sebastian Bach steht neben Kompositionen des 21. Jahrhunderts und auch Gospelmusik. Der Posaunenchor Rudolstadt spielt unter der Leitung von KMD Frank Bettenhausen. Pfarrer Johannes-Martin Weiss ist der Prediger.

Geburtstagskonzert für Bach und Reger in Rudolstadt

Gleich zwei bedeutende Komponisten der Orgelmusik haben im März Geburtstag, zum einen Johann Sebastian Bach am 21. März und zum anderen Max Reger am 19. März. KMD Frank Bettenhausen spielt das diesjährige Geburtstagskonzert an der Ladegastorgel der Stadtkirche Rudolstadt. Zu hören sind neben Choralbearbeitungen u. a. das hochvirtuose Präludium und Fuge von J. S. Bach und Präludium und Fuge d-Moll/ D-Dur von Max Reger.

Das Konzert beginnt am Mittwoch, dem 20. März, um 19 Uhr in der geheizten Stadtkirche.

Arbeitsagentur in Jena einen Tag geschlossen

Am Mittwoch, dem 20. März 2024, bleibt die Agentur für Arbeit in der Stadtrodaer Straße 1 in Jena geschlossen. Kunden, die für diesen Tag eine Einladung erhalten oder einen Beratungstermin vereinbart haben, sind nicht betroffen – die Gespräche finden wie geplant statt. Am 21.. März steht die Arbeitsagentur den Besuchern im Rahmen der Öffnungszeiten von 13 bis 17 Uhr wieder regulär zur Verfügung.

Baumaßnahme in Saalfeld ist abgeschlossen

Die Baumaßnahme Grabaer Straße/Straße Am Watzenbach in Saalfeld ist abgeschlossen. Bürgermeister Dr. Steffen Kania (CDU) wird die Straßen laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung am kommenden Montag, dem 18. März, feierlich einweihen. Los geht es um 14 Uhr an der Kreuzung Grabaer Straße/Am Watzenbach.

Wiener Metal-Charme am Sonnabend in Gorndorf

Mit Points Of Conception als Headliner bringt der Saalfelder Metalverein am Sonnabend Wiener Metal-Charme auf die Bühne der Gorndorfer Regelschul-Aula. „Die Musik ist eine Mischung aus Alternative und Posthardcore Metal“, sagte Michael Achard, Mediensprecher des Vereins. „Die Band gründete sich 2019 und hat seitdem eine rasant wachsende Fangemeinde. In unseren Gefilden sind Points Of Conception nur selten live zu erleben. Saalfeld ist in diesem Jahr das erste und vorerst einzige Konzert.“ Vorgruppen sind Bucketlist (Braunschweig) sowie Classified as Sick (Jena). Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.

