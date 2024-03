Schwarzatal. Die Standseilbahn wird zwischen Obstfelderschmiede und Lichtenhain/Bgb. ihrem Namen gerecht - Schienenersatzverkehr gibt es nicht

Von Montag, den 18. März 2024, bis Freitag, den 22. März 2024, geht die historische Bergbahn in ihre klassische Frühjahrsrevision. Das teilte das Tochterunternehmen der Deutschen Bahn mit. „Die Standseilbahn zwischen der Talstation Obstfelderschmiede und der Bergstation Lichtenhain/ Bergbahn ist in dieser Zeit wegen Instandhaltungsarbeiten geschlossen“, heißt es in der Mitteilung. Es werde kein Schienenersatzverkehr angeboten.

Über die Revision wird über Aushänge, auf der Homepage www.thueringerbergbahn.com und den digitalen Kanälen sowie den digitalen Anzeigen an den Bahnhöfen der Thüringer Bergbahn und der Schwarzatalbahn informiert.