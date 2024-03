Das Bootshaus an der Alterbucht war nach der rund 1,2 Millionen Euro teuren Sanierung ab 1. September 2017 vom Bildungszentrum (BZ) Saalfeld an die Batec Service & Handels GmbH verpachtet worden. Seit dem Jahreswechsel ist das Objekt wieder in der Regie des BZ und soll im Frühjahr unter neuer Leitung öffnen. © Funkemedien | Jens Voigt