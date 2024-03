Saalfeld/Rudolstadt. Schüler des Reinhold-Gymnasiums gehört zu den Besten Thüringens, während angehende Abiturienten eine Männertoilette verwüsten

Bereits im Februar fand die Landesrunde der Mathematikolympiade am Königin-Luise-Gymnasium in Erfurt statt. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wurde von sieben Teilnehmern der vier Gymnasien vertreten. Diese hatten bereits die Schulrunde und Regionalrunde erfolgreich bestanden. „In einer vierstündigen Klausur mussten die Teilnehmer schwere Aufgaben lösen und ihre Lösung mathematisch sauber beweisen“, so Martin Thurau, Regionalverantwortlicher der Mathematikolympiade im Landkreis.

Jetzt fand die Auszeichnungsveranstaltung im Sparkassenzentrum in Erfurt statt. Die Teilnehmer konnten unter allen teilnehmenden Schulen im Freistaat in ihrer Klassenstufe jeweils Plätze im oberen Mittelfeld erzielen. Hervorzuheben sei Hans-Christian Maurer vom Erasmus-Reinhold-Gymnasium, welcher sich über einen 3. Platz in der Klassenstufe 5 freuen darf, so Thurau.

Mehrere Straßenbaustellen in Saalfeld verlängert

In der Karwoche beginnen in Saalfeld die mit Verkehrsbehinderungen verbundenen Straßenbauarbeiten im Bereich Friedensstraße/Auf dem Graben/Am Blankenburger Tor. Außerdem verlängern sich ein paar baubedingte Sperrungen. Noch bis Gründonnerstag kommt es zu Einschränkungen am Alten Markt. Die Straße ist im Bereich der Haus-Nr. 27 aufgrund einer Baustelleneinrichtung für Abbrucharbeiten eines Wohngebäudes voll gesperrt.

Bis 29. März verlängern sich die Einschränkungen in der Bohlenstraße. Die Straße ist Höhe der Einmündung Herrengrabenstraße voll gesperrt. Grund sind eine Baufelderweiterung von der Vollsperrung in der Straße „Am Roten Berg“ und Tiefbauarbeiten für Leitungsverlegungen.

Bis 4. April verlängern sich die Einschränkungen in der Lutherstraße. Die Straße ist Höhe Haus-Nr. 6 voll gesperrt. Nach einer Havarie werden hier Tiefbauarbeiten zur Reparatur der Abwasserleitung i.A. des ZWA Saalfeld-Rudolstadt durchgeführt.

Baustellen sorgen für Änderungen im Busverkehr

Vom 25. März bis 6. April 2024 wird die Straße Auf dem Graben in Saalfeld wegen Straßenbauarbeiten gesperrt. Die Haltestellen Promenadenweg und Auf dem Graben können in Richtung Bahnhof von den Städtedreieck mobil Linien S1 und S2 sowie den Regionallinien nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich in der Dürerstraße.

Auf den Städtedreieck mobil Linien B und D entfällt die Haltestelle Hannostraße. Die Busse der Linie D halten an der Haltestelle Fingersteinstraße. In die B-Linie kann an der Haltestelle Markt Anker in Richtung Bahnhof zugestiegen werden. .Die Haltestelle Auf dem Graben in Richtung Krankenhaus wird uneingeschränkt bedient.

Vom 25. bis 28. März sowie vom 2. bis 5. April 2024 kann die Straße vom Ortsausgang Meuselbach bis Abzweig Kernstal zwischen 7 und 16 Uhr wegen Forstarbeiten nicht befahren werden. Die betreffenden Buslinien fahren verkehren nach Umleitungsfahrplänen.

Ab 29. März 2024 bedient die KomBus-Linie 215 an Wochenenden und Feiertagen zusätzlich die Haltestellen Gustav-Freytag-Straße, Saalemaxx und Hugo-Trinkler-Straße. Die KomBus-Linie 125 verkehrt ab 27. März 2024 bei den Fahrten 13 und 18 ab Langenschade Wendeschleife nur noch für Aussteiger.

Detaillierte Informationen und Fahrzeiten sind am KomBus-Servicetelefon 03671 / 52 51 999, in den Servicecentern sowie unter www.kombus-online.eu abrufbar.

Bienenzuchtpreis für Saalfelder Imkerverein

Der erste Platz und 1500 Euro Prämie beim Bienenzucht- und Bestäuberpreis 2023, der für besondere Verdienste und herausragende Tätigkeiten an Imkervereine verliehen wird, geht an den Imkerverein Saalfeld 1903. Das teilte das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft jetzt mit.

Bewertungskriterien sind u.a. ergriffene Maßnahmen für Umwelt- und Naturschutz; Schutz der Wildbienen und anderen bestäubenden Insekten; Wissensvermittlung über den Erhalt und Schutz von Bienen und anderen Insekten; Stärkung der Imkervereine und Zucht- und Öffentlichkeitsarbeit. Sieben Imkervereine nahmen den Angaben zufolge an dem Wettbewerb teil.

Auftragsvergabe für den Loquitzradweg

Die Vergabe der Planungsleistung, der Bauüberwachung und des Baus zwischen Probstzella und der Gemarkungsgrenze Unterloquitz/Hockeroda für den Ausbau des Loquitzradweges stehen auf der Tagesordnung des Gemeinderates Probstzella, der sich am Dienstag, ab 19.30 Uhr, im Gemeinschaftsraum Oberloquitz zu einer öffentlichen Sitzung trifft.

Nach Informationen durch den Bürgermeister und einer Einwohnerfragestunde geht es außerdem um Zuschüsse für freie Träger zur Betreibung der Kindertagesstätten im laufenden Haushaltsjahr.

Toilette verwüstet und Bierfass gestohlen

Völlig aus dem Ruder gelaufen ist eine Feier oberländischer Gymnasiasten am Freitagabend im Gemeindesaal Liebengrün im Oberland des Hohenwartestausees, an der Grenze zwischen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla-Kreis. „Durch bislang unbekannte Täter wurde die Männertoilette verwüstet und das Interieur der Toilette zerstört“, heißt es in einer Mitteilung der Saalfelder Polizei.

Weiterhin sei aus einem Lagerraum eines im Gebäude ansässigen Vereins ein 30-Liter-Fass Bier entwendet worden. In einem weiteren Lagerraum sei wahllos uriniert worden, sodass umfangreiche Reinigungsarbeiten erfolgen mussten. Ermittelt wird mindestens wegen Sachbeschädigung und Diebstahl.

