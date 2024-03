Bad Blankenburg. Fraktionschef Matthias Jahn führt die Liste an - Mike George verzichtet auf Scheinkandidatur und will wieder Bürgermeister werden

Die Freien Wähler – Bürger für Bad Blankenburg treten mit 15 Kandidaten zur Stadtratswahl am 26. Mai 2024 an. „Wir setzen auf einen starken Stadtrat und verzichten auf eine Scheinkandidatur unseres Bürgermeisters Mike George. Das unterscheidet uns von vielen anderen“, wird der FW-Fraktionsvorsitzende Matthias Jahn in einer Mitteilung zitiert.

Die Wahlliste umfasst 15 Kandidaten. Auf Platz eins wurde erneut der bisherige Fraktionschef gewählt. Ihm folgen Regina Freifrau von Fritsch-Henze und Gunnar Franke. Die weiteren Stadtratskandidaten sind: Lars Minner, Heidi Tschernich, Karl-Heinz Loskand, Gunter Bank, Marko Jackisch, Ronny Wagner, Henri Möller, Torsten Weigel, Uwe Mämpel, Michael Wiedeburg, Jörg Pillar und Marcel Enders.

Drei Freie Wähler kandidieren auch für den Kreistag

Die meisten Kandidaten sind keine Neulinge in der Bad Blankenburger Kommunalpolitik. „Wir wollen die gute Sacharbeit im Stadtrat auch künftig fortsetzen. Ideologiegetriebene Projekte sind uns fremd – im Vordergrund stehen die Bürger und damit das Wohl der Stadt“, so Matthias Jahn.

2018 kam erstmals Mike George als Mitglied der Freien Wähler ins Amt des Bürgermeisters, er kandidiert jetzt erneut. „Es wurde bereits eine Menge erreicht, aber es gibt noch viel zu tun. Dazu möchte ich das Meinige beitragen“, so Mike George.

Die Freien Wähler – Bürger für Bad Blankenburg kandidieren mit einem Trio auch auf der Liste der Bürger für den Landkreis für den Kreistag: Mike George (Platz 5), Lars Minner (8) und HeidiTschernich (19).

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: