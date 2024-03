Saalfeld/Rudolstadt. „Sonnenkäfer“ erobern die Heidecksburg, Ostern sorgt für Verschiebungen beim Müll und eine Ausstellung ist letztmals geöffnet

Wie Fürst und Fürstin durfte sich - wenigstens für ein paar Stunden - die Vorschulgruppe des Evangelischen Kindergartens „Sonnenkäfer“ aus Teichel fühlen. Beim Ausflug zur Heidecksburg in Rudolstadt erfuhren die Mädchen und Jungen während ihres Besuchs viele geschichtliche Hintergründe, z. B. welche Fürsten zu damaliger Zeit dort regierten. Doch nicht nur das: Sie durften auch im großen Saal einen Tanz einstudieren und sich von den verzierten Deckenbildern begeistern lassen.

Zum Mittag gab es Pizza und eine Menge zu erzählen. Fazit der Erzieher: „Ein besonderer Tag, der viel zu schnell vorüber war“.

Ostern beim ZASO: Wertstoffhof zu, Abfuhrtermine verschoben

Ein paar Ämderungen gibt es rund um Ostern beim Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO). Am Karsamstag bleibt der Wertstoffhof in Pößneck geschlossen. Rund um die Osterfeiertage ist der Wertstoffhof in Pößneck somit bis Gründonnerstag sowie dann wieder ab Dienstag nach Ostern zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet.

Alle anderen Wertstoffhöfe (Neustadt an der Orla, Schleiz, Bad Lobenstein, Saalfeld, Rudolstadt und Schmiedefeld) haben am Karsamstag zu den regulären Zeiten geöffnet.

Infolge der beiden Feiertage Karfreitag und Ostermontag kommt es außerdem zu Verschiebungen der Abfuhrtermine. „Wir bitten um Beachtung der Informationen zur Feiertagsregelung für die Entsorgung von Hausmüll und gelben Säcken im Abfallterminheft“, heißt es in einer Mitteilung des ZASO. Im Abfuhrkalender auf der ZASO-Webseite www.zaso-online.de und in der ZASO-Abfall-App seien bereits alle Verschiebungen der Abfuhrtermine berücksichtigt.

Sonderausstellung im Stadtmuseum Saalfeld endet

Nur noch bis 1. April 2024 ist die Sonderausstellung „Von ‚erster Mensch‘ bis ‚erstes Auto‘: Was kam wann nach Saalfeld?“ im Stadtmuseum Saalfeld zu sehen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Wann ist eigentlich das erste Auto durch Saalfelds Straßen gefahren? Wer waren die ersten Menschen in unserer Region? Wie lange gibt es hier schon Geld? Oder Elektrizität? Oder eine Feuerwehr? Oder, oder, oder… Solche und ähnliche Fragen stellen Besucher des Stadtmuseums immer wieder – und völlig zu Recht, denn immerhin handelt es sich um zentrale Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenlebens vor Ort.

Mitarbeiter Oliver Hartung (rechts) und Museumsdirektor Dr. Dirk Hennig in der Sonderausstellung „Von ‚erster Mensch‘ bis ‚erstes Auto‘: Was kam wann nach Saalfeld?“, die im November im Stadtmuseum Saalfeld eröffnet wurde. Am Ostermontag endet die Schau. © Funkemedien | Thomas Spanier

Seit November 2023 gibt die Sonderausstellung hierauf Antworten mit dem Ziel, ein wenig „Licht ins Dunkel“ zu bringen. Sie thematisiert ausgewählte Fragen, die zum einen immer wieder kehren, zum anderen beantwortet werden können (was nicht immer der Fall ist) und zu denen das Museum auch noch etwas zeigen kann (Fotos, Objekte usw.). Wann waren sie also, diese „ersten Male“…?

Die Ausstellung wird noch bis einschließlich 1. April 2024 (Ostermontag) gezeigt.

Saisonstart 2024 und Ausstellungseröffnung in Lehesten

Am Ostermontag, dem 1. April, startet das Technische Denkmal „Historischer Schieferbergbau Lehesten“ in die neue Saison mit Führungen um 10.30, 12.30 und 14 Uhr. Am Donnerstag, dem 4. April, um 14.30 Uhr wird dann die neue Ausstellung im Mannschaftshaus eröffnet. „Sie verleiht dem historischen Gemäuer neuen Glanz und verrät nun einige Geheimnisse zu unserem Blauen Gold früher und heute, bei Tag und bei Nacht“, heißt es in einer Mitteilung.

Der Göpelschacht im Technischen Denkmal "Historischer Schieferbergbau Lehesten". Am Ostermontag ist hier Saisonstart. © Technisches Denkmal | Technisches Denkmal

Vor der Eröffnung besteht um 13 Uhr die Möglichkeit, an der Führung durch die historischen Betriebsgebäude des Technischen Denkmals teilzunehmen. Um 15.30 Uhr wird bei einer geführten Wanderung rund um den Schiefersee (Dauer ca. eine Stunde) der Blick auf botanische und geologische Besonderheiten im Lebensraum „Schiefer“ gerichtet.

Lange Nacht der Hausmusik in Rudolstadt

Die „Lange Nacht der Hausmusik“ im Rahmen der Thüringer Bachwochen fand auch in diesem Jahr in Rudolstadt großen Anklang. Mit dem Flötenkreis „Concertino“ unter der Leitung von Anke Zeuner kam das Konzert einer kleinen europäischen Zeitreise gleich. In diesem Jahr standen auch weniger bekannte Komponisten mit auf dem Programm.

Der Flötenkreis Concertino bei der langen Nacht der Hausmusik in Rudolstadt. © Martin Krautwurst | Martin Krautwurst

Renate Mertel führte durch die unterschiedlichen Zeiten an die europäischen Fürstenhöfe, an denen die teils unbekannten Hofkomponisten wirkten. Neben drei- bis achtstimmigen Blockflötenstücken erklangen auch solistische Stücke, zu denen weitere Musikinstrumente wie der Flügel, das Fagott oder der Dudelsack zum Einsatz kamen.

Concertino hat eine jahrzehntelange ehrenamtliche Tradition und tritt zu vielfältigen Anlässen und an ganz unterschiedlichen Orten auf. Ob Kammerkonzert oder Gottesdienstgestaltung, ob Schloss, Bibliothek, Kirche oder Konzertsaal, ihre Auftritte sind immer etwas Besonderes. Concertino ist an der Evangelischen Gemeinde Rudolstadt angebunden und Interessenten sind hier herzlich willkommen.

Kulturkonsum in Hütten bietet Frühlingsaktionen

Folgende Frühlingsaktionen bietet der Kulturkonsum Hütten im Saale-Orla-Kreis, an der Grenze zu Saalfeld-Rudolstadt: 27./ 28.3. Ferien - Nähkurs - „Frühlingsdeko„ - Hühner, Hasen, Tischbänder und kleine Mitbringsel. Der Kurs ist für Kinder und Erwachsene geeignet. Beginn : 14.30 Uhr.

Am 6.4. 14 - 17 Uhr findet eine Pflanzentauschbörse auf dem Dreiseitenhof Herschdorfer Strasse 21 statt .Pflanzen, Knollen, Sämereien, Ableger, Garten - Literatur können getauscht oder verschenkt werden. Für Kinder gibt es ein Bastelangebot, es gibt Kaffee und Kuchen. Die Teilnahme ist kostenlos. Auch wer keine Pflanzen abzugeben hat, ist willkommen.

Schwimmlernkurse in der Saalfelder Schwimmhalle

Zu viele Kinder im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt können noch nicht schwimmen. Deshalb bietet die Saalfelder Bäder GmbH kurzfristig zwei zusätzliche Schwimmlernkurse an. Der Kurs richtet sich an Schulkinder des Jahrganges 01.08.2016 bis 31.07.2017 oder älter. Für jüngere Kinder ist er nicht geeignet, da der Vorbereitungskurs „Wassergewöhnung“ entfällt.

Die Kurse beginnen nach den Osterferien und finden zweimal wöchentlich statt – zehn Unterrichtseinheiten à 45 Minuten.

• Kurs 1: Montag 14:00 - 14:45 Uhr und Mittwoch 16:00 - 16:45 Uhr

• Kurs 2: Montag 16:00 - 16:45 Uhr und Freitag 15:00 - 15:45 Uhr

Zu Beginn erlernen die Kinder die Arm- und Beinbewegung des Brustschwimmens als Einzelbewegung. Diese werden im Kursverlauf gefestigt und die Kinder lernen, die Schwimmbewegungen mit immer weniger Hilfsmitteln gleichmäßig auszuführen.

Kann das Kind nach Beendigung des Kurses 25 Meter ohne Schwimmhilfe sicher schwimmen, kann es das Frühschwimmerzeugnis „Seepferdchen“ ablegen.

Wandererstammtisch auf dem Gartenhügel

Am Mittwoch nach Ostern, um 19 Uhr, findet der nächste Wandererstammtisch auf dem Gartenhügel bei Bucha statt. Themen sind Wandertips, Naturdenkmale in der Heide und die Planung des Frühjahrsputzes am 20. April 2024.

