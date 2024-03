Saalfeld/Rudolstadt. In Unterwellenborn beteiligen sich auf Einladung des Ortsteilrates rund 30 Freiwillige an einem Putztag - Busfahrpläne ändern sich

Vielerorts werden Städte und Dörfer derzeit frühlingsfit gemacht und in Putzaktionen von Müll und Winterschmutz befreit. Auch in Unterwellenborn wurde jüngst zur Ortsreinigung aufgerufen, an welcher sich in der Spitze rund 30 Freiwillige, darunter auch viele Kinder, beteiligten.

„Wir sind äußerst zufrieden mit der diesjährigen Resonanz“, wird André Gölitzer (parteilos), Mitorganisator und Kandidat für die Bürgermeisterwahlen im Mai, in einer Mitteilung zitiert. So konnten sowohl bekannte Problemecken wie die örtlichen Containerstellplätze, als auch weitläufige Areale wie beliebte Rad- und Wanderwege gesäubert werden.

„Wir danken allen, die sich trotz anfänglichen Regens mit uns in ihrer Freizeit auf den Weg gemacht haben und sich damit aktiv am Ortsgeschehen engagieren. Ein herzliches Dankeschön geht auch an den Bauhof der Gemeinde Unterwellenborn für die Unterstützung mit Arbeitsgeräten“, so Gölitzer. Der Putztag in Unterwellenborn wurde 2017 ins Leben gerufen und wird jährlich vom Ortsteilrat organisiert.

Oldtimertreffen zum 24. Mal in Sitzendorf

Bereits zum 24. Mal wird für den 1. Mai ein Oldtimertreffen in Sitzendorf vorbereitet. Auf dem Gelände der Porzellanfabrik und der Dachdecker Gothe GbR werden sich die Freunde alter Schätzchen an dem Tag ab 8 Uhr anmelden, zwei Stunden später startet die Ausfahrt. Ob Motorrad, Traktor oder Auto - alle sind willkommen. Das Bauernmuseum ist geöffnet, 14 Uhr soll die Siegerehrung sein.

Veranstalter sind die Freunde der Oldtimer aus Sitzendorf und der Freundeskreis Sitzendorfer Bauernmuseum, die Porzellanfabrik Sitzendorf, Schilling Werbung Unterweißbach sowie die Dachdecker Gothe GbR.

Sperrungen sorgen für Änderungen im Busverkehr

Weitere baustellenbedingte Änderungen im Busverkehr gibt es nach Ostern. Darüber informiert die KomBus in einer Mitteilung.

Vom 2. bis 6. April ist demnach die Ortslage Rudolstadt-Schwarza voll gesperrt. Die Haltestellen Volksbank und Traube können nicht angefahren werden. Ersatzhaltestellen befinden sich in der Schwarzburger Straße in der Nähe der ehemaligen Post und in der Friedrich-Fröbel-Straße. Außerdem entfällt auf der Städtedreieck mobil Linie S1 die Haltestelle Dreiklang am Bremer Hof. Diese Haltestelle wird dafür zusätzlich von den Regionallinien von und nach Königsee und Schwarzatal sowie der Städtedreieck mobil Linie S2 bedient.

Auf der Landstraße zwischen der Staumauer Hohenwarte und der Lothramühle kommt es vom 3. April bis voraussichtlich 17. Mai 2024 wegen Hangsicherung zu einer Vollsperrung. Die KomBus-Linien 546, 554 und der Wanderbus Thüringer Meer Linie 590 verkehren laut Umleitungsfahrplänen. Die Haltestelle Lothramühle kann im Sperrzeitraum nicht bedient werden.

In Saalfeld-Gorndorf wird die Albert-Schweitzer-Straße vom 3. bis 6. April 2024 voll gesperrt. Die Haltestellen Albert Schweitzer Straße III, Geraer Straße und Gorndorfer Straße werden von den Städtedreieck mobil Linien A und B nicht angefahren.

Detaillierte Informationen und Fahrzeiten sind am KomBus-Servicetelefon 03671 / 52 51 999, in den Servicecentern sowie unter www.kombus-online.eu abrufbar.