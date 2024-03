Saalfeld/Rudolstadt. Ein Rudolstädter steht jetzt an der Spitze des Jobcenters im Saale-Orla-Kreis und Bodo Ramelow zieht in eine Werkstatt in Saalfeld

Ein Rudolstädter wird neuer Chef im Jobcenter des Saale-Orla-Kreises. Die langjährige Geschäftsführerin Dagmar Seidler tritt ihren wohlverdienten Ruhestand an und übergibt die Amtsgeschäfte zum 1. Mai an ihren Nachfolger Michael Matz.

Seit Beginn dieses Jahres konnte der aus Rudolstadt stammende Matz bereits das Jobcenter und seine künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen. Für ihn ist der Saale-Orla-Kreis nicht unbekannt, da er hier bereits von 2013 bis 2015 und von 2017 bis 2018 bei der Agentur für Arbeit als Teamleiter und Geschäftsstellenleiter tätig war. In den letzten fünf Jahren war Michael Matz Dozent in der Bildungs- und Tagungsstätte der Bundesagentur für Arbeit in Weimar.

Ministerpräsident arbeitet in Saalfelder Werkstatt mit

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wird am Montag, 8. April 2024, für einige Stunden in die Rolle von Paul Knight schlüpfen und seine Arbeit im Montagebereich der Werkstätten Christopherushof in Saalfeld verrichten. „Damit kommt der Regierungschef seinem Versprechen vom Oktober 2023 nach“, heißt es in einer Mitteilung der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein. Damals war Paul Knight im Rahmen der Aktion Schichtwechsel für einige Stunden im Servicebereich der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt tätig.

„Wir holen jetzt nach, was im Oktober zugesagt wurde. Die Beschäftigten sind gespannt, wie der Perspektivwechsel klappt und wie Bodo Ramelow die Aufgabe von Paul Knight in unserer Montagegruppe beim Komplettieren von Rasierern erfüllen wird“, sagt Bettina Schmidt, Geschäftsbereichsleiterin Arbeit/ Integrationsmanagement der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein.

Mit einer gemeinsamen Andacht mit allen Beschäftigten und Mitarbeitenden der Werkstatt soll der Arbeitstag beendet werden.

Drei Radfahrer bei Unfällen im Raum Saalfeld verletzt

Gleich drei Radfahrer wurden am Dienstag im Raum Saalfeld verletzt. Gegen 22 Uhr befuhren zwei 15- und 16-jährige Mädchen mit ihren Fahrrädern den Fahrradweg von Krölpa in Richtung Pößneck. Nach ihren Aussagen seien sie von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet worden und die 16-Jährige geriet dadurch ins Schlingern. In der Folge stieß sie gegen das andere Mädchen und beide kamen zu Fall. Dabei erlitten sie leichte Verletzungen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab der durchgeführte Atemalkoholtest bei dem 16-jährigen Mädchen einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus.

Bereits gegen 12.35 Uhr befuhr der 34-jährige Fahrer eines Rennrades in Saalfeld die Kulmstraße. „Am geschlossenen Bahnübergang musste er anhalten, schaffte es aber nicht rechtzeitig, mit den Schuhen aus den Pedalen auszuklicken und kam zu Fall“, berichtete eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Linken-Abgeordnete mit Info-Ständen vor Ort

Auch in diesem Jahr werden die Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss (Linke) und ihr Jugend- und Wahlkreisbüro „Haskala“ Infostände am Gründonnerstag veranstalten. Der erste Infostand wird von 10 bis 12 Uhr auf dem Fischmarkt in Saalfeld stattfinden, danach stehen die Abgeordnete und ihr Team von 13 bis 15 Uhr auf dem Leutenberger Marktplatz.

Thematisch werden sich die Infostände linker Sozialpolitik mit Blick auf die anstehenden Wahlen widmen. Darüber hinaus wird es kleine Geschenktütchen mit Schokolade und einem Infoflyer geben.