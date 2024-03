Saalfeld/Rudolstadt. Warum Feuerwehrleute freien Eintritt in Saalfelds Bäder haben und Osterhasen in Großkochberg beim Wandern ein Freigetränk erhalten

Feuerwehrschläuche sind eines der wichtigsten Einsatzmittel bei der Brandbekämpfung. Deshalb ist die Übung „Schläuche auswerfen und wieder zusammen wickeln“ eine grundlegende Tätigkeit, die in den Jugendfeuerwehren regelmäßig wiederholt wird. Die Übungsschläuche der Saalfelder Jugendfeuerwehren waren jedoch bereits in die Jahre gekommen. Mit einer Spende der Saalfelder Bäder GmbH konnten nun die lang ersehnten neuen Schläuche angeschafft werden.

Die offizielle Übergabe fand anlässlich des 2. Saalfelder 12-Stunden-Schwimmens am 16. März 2024 statt. Stellvertretend nahmen Jugendgruppenleiter Julien Sommer, sowie Emilia Sommer und Leni Wächter von der Jugendfeuerwehr Saalfeld-Crösten die nagelneuen Übungsschläuche von der Geschäftsführerin der Saalfelder Bäder GmbH, Bettina Fiedler, entgegen.

„Mit dieser Spende können wir die wichtige Nachwuchsarbeit der Feuerwehr fördern“, erläutert Fiedler. „Die Jugendfeuerwehren sind ein wichtiger Bestandteil des Ehrenamtes – sie bieten Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, fördern das Miteinander und lehren, Verantwortung zu übernehmen und anderen zu helfen. Dies liegt mir besonders am Herzen.“

Das Engagement der freiwilligen Feuerwehr wird schon seit Jahren von der Saalfelder Bäder GmbH wertgeschätzt – alle Kameraden erhalten freien Eintritt in die Schwimmhalle und das Freibad.

Zahl der Arbeitslosen ist im März gestiegen

Alte Probleme gibt es am Arbeitsmarkt im Landkreis. So ist die Zahl der Arbeitslosen in Saalfeld-Rudolstadt im März um 55 auf 3411 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 64 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im März 6,5 Prozent; vor einem Jahr lag sie bei 6,4 Prozent.

Im März waren 585 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber Februar ist das ein Rückgang von 34 oder fünf Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 197 Stellen weniger (–25 Prozent).

Osterspaziergang in die Großkochberger Flur

Zum Osterspaziergang lädt der Großkochberger Verein „plan zwanzig 18“ am Sonnabend ein. Treff ist 14.30 Uhr am Goetheplatz (Plan) in Großkochberg. Die Strecke ist familienfreundlich und hält Überraschungen für Groß und Klein bereit.

Zurück am Plan will man gegen 16 Uhr sein, dann gibt es Leckereien vom Rost und Osterwasser.

Teilnehmer im Hasen-Outfit, mindestens Hasenohren, erhalten vom Osterhasen ein Freigetränk unterwegs.

Kräuterwanderung rund um Gorndorf

Ab April bietet Gärtnerin Marika Rölig einmal im Monat eine Kräuterwanderung mit anschließender Verarbeitung und Verkostung der Kräuter im Jugend- und Stadtteilzentrum Saalfeld/Gorndorf an. Sie möchte ihr Wissen gerne an interessierte Menschen weitergeben und gleichzeitig für einen umweltbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen sensibilisieren.

Die erste Wanderung findet am Mittwoch, dem 3. April 2024, ab 15.30 Uhr statt. Treffpunkt ist das Foyer des Jugend- und Stadtteilzentrums. Anmeldungen sind nicht notwendig.

Kurze Osterpause in der Saale Galerie Saalfeld

Über das Osterwochenende wird die Saale Galerie in der Saalfelder Brudergasse eine kleine Pause machen. Neben den Feiertagen wird die Galerie also auch am Samstag geschlossen bleiben. Ab dem 2. April 2024 ist sie wieder zu den allgemeinen Öffnungszeiten geöffnet.