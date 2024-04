Saalfeld/Rudolstadt. Oberhalb von 600 Metern können Windgeschwindigkeiten bis zu 85 km/h erreicht werden. Bis wann die amtliche Warnung zunächst gilt.

Bevor der Frühling ab Freitag ein Gastspiel mit Temperaturen über 20 Grad Celsius geben soll, kann es nochmal ungemütlich werden. Eine amtliche Warnung vor Sturm- und Windböen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ausgegeben.

Die Warnung vor Sturm aus südwestlicher Richtung betrifft Höhenlagen ab 600 Metern, also große Teile von Saalfelder Höhe, Bergbahnregion und Thüringer Schiefergebirge. Hier können laut DWD Windgeschwindigkeiten bis zu 85 km/h erreicht werden.

Ab Freitag steigen die Temperaturen weiter an

In flacheren Lagen „treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf“, heißt es. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden.

Die amtliche Unwetterwarnung gilt seit Donnerstag 11 Uhr und zunächst bis zum Abend. Ab Freitag sollen die Temperaturen kontinuierlich ansteigen und am Wochenende in Südostthüringen bis zu 24 Grad Celsius im Schatten erreichen.