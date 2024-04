Gräfinau-Angstedt/Pennewitz. Bei Pennewitz fährt am Sonnabend ein 20-jähriger Seat-Fahrer frontal gegen einen Baum. Zwei Insassen werden aus dem Auto geschleudert.

Bei einem Autounfall im Ilm-Kreis, kurz vor der Grenze zum Kreis Saalfeld-Rudolstadt, sind am Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Der 20-jährige Fahrer des Autos war zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Dort starb er am Samstagnachmittag.

Wie die Polizei informierte, sei der 20-Jährige auf der Straße zwischen Gräfinau-Angstedt und Pennewitz von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch den Aufprall seien zwei Fahrzeuginsassen im Alter von 19 und 25 Jahren aus dem Auto geschleudert worden und starben noch an der Unfallstelle.

Der 20-Jährige kam zunächst ins Klinikum Bad Berka, wo er später seinen schweren Verletzungen erlag. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Ilmenau, Gehren, Gräfinau-Angstedt und Pennewitz. Die Straße war circa fünf Stunden vollgesperrt.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: