Mit Plakaten und Fotos von früheren Aktionen wird am Brückenauflieger Altenroth an den nun schon Jahrzehnte währenden Kampf für den Wiederaufbau der 1945 gesprengten Brücke an der Linkenmühle erinnert. Am 12. April 2024 gibt es hier eine Friedenskundgebung. © Funkemedien | Thomas Spanier