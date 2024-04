Saalfeld/Rudolstadt. Busanbindung für die Rudolstädter Ortsteile Schaala und Eichfeld soll ab Mai deutlich besser werden. Was sonst noch passierte.

Die Stadt Rudolstadt freut sich, eine wesentliche Verbesserung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für die Ortsteile Schaala und Eichfeld bekannt geben zu können. „Auf Anregung der Bürger in einer Einwohnerversammlung in Schaala, die eine Taktverdichtung im Busverkehr forderten, hat die Stadt beim zuständigen Zweckverband ÖPNV Saale-Orla erfolgreich eine Ausweitung des Busverkehrs beantragt“, heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung der Stadt.

Ab dem 1. Mai 2024 wird die KomBus-Linie R die Ortsteile Eichfeld und Schaala montags bis freitags mehrmals täglich mit einem Midibus bedienen. Diese positive Entwicklung sei das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen der Stadt Rudolstadt und dem Zweckverband ÖPNV Saale-Orla, der die entstehenden Mehrkosten übernimmt.

Um ein bedarfsgerechtes Angebot zu gewährleisten, werde der Zweckverband die Fahrgastzahlen regelmäßig überprüfen und das Angebot entsprechend der Nachfrage anpassen. „Die Stadt Rudolstadt sieht in dieser Maßnahme einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Mobilität ihrer Bürgerinnen und Bürger und dankt allen Beteiligten für ihr Engagement und ihre Unterstützung“, heißt es abschließend.

Ein Drittel weniger Kinder als im Jahr 2005

Etwa 20.000 Kinder lebten laut Mikrozensus im vorigen Jahr im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, darunter zwei Drittel bei Ehepaaren. 14.000 Kinder gelten als minderjährig. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von rund 2000 bei der absoluten Zahl, wobei vor allem der Zuzug von Müttern und Familien mit Kindern aus der Ukraine ins Gewicht fällt.

Langfristig gesehen geht die Zahl der Kinder wie auch der Bevölkerung insgesamt im Landkreis deutlich zurück. So wurden im Jahr 2005 noch 31.000 Kinder im Kreis Saalfeld-Rudolstadt gezählt, von denen gut 70 Prozent bei Ehepaaren lebten.

Dieseldiebstahl aus Baumaschinen in Saalfeld

Im Zeitraum vom 05.04.2024 bis 08.04.2024 wurden in Saalfeld Am Weidig durch bisher unbekannte Personen mehrere Baumaschinen geöffnet und aus diesen Dieselkraftstoff entwendet. Zum Abtransport wurde laut Polizei vermutlich ein Fahrzeug verwendet.

Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0089086 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.