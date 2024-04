Rudolstadt. Putzwoche ist gestartet, aber der Hauptaktionstag steht noch bevor

Mädchen und Jungen des Awo-Kindergartens „Knirpsenland“ in Volkstedt-West und der Fröbelschulen haben zum Wochenstart den Anfang gemacht. Diesen Mittwoch schwärmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Rudolstadt aus, viele weitere Akteure folgen. Mit dem Frühjahr kommt sie wieder: Die Rudolstädter Putzwoche.

Illegale Müllentsorgungen nehmen zu

„Der Frühling erfreut uns bereits allenthalben mit blühenden Grüßen und das macht Lust, die Stadt ‚auf Hochglanz zu polieren‘. So lädt auch in diesem Jahr - mittlerweile zum elften Mal - Rudolstadt blüht auf unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Jörg Reichl alle Bürgerinnen und Bürger, Kinder, Jugendliche, Gewerbetreibende und Unternehmen, Vereine und Institutionen, Nachbarn und Familien zum gemeinsamen Frühjahrsputz ein“, heißt es in einer Mitteilung der Initiave.

„Leider lohnt es sich Jahr für Jahr wieder, und seit ein, zwei Jahren nehmen die illegalen Müllentsorgungen wieder zu. Unser Trost: Die Arbeit trägt umso mehr Früchte, und die tip top gepflegten Orte, die die vielen Helfer zur Freude aller hinterlassen, sind Lohn und Befriedigung. Außerdem macht es Spaß, gemeinsam mit anderen etwas zu schaffen, sich auszutauschen, skurrile Funde zu bestaunen und im Anschluss noch ein wenig beisammen zu bleiben und zu erzählen“, so Astrid von Killisch-Horn.

Hier wird am 13. April geputzt

Hauptaktionstag in diesem Jahr ist Sonnabend, der 13. April. An diesem Tag sind wieder gemeinschaftliche Putzaktionen geplant. Treffpunkt ist 9 Uhr an diesen Orten:

Elisabethbrücke (Heinepark-Seite) zur Pflege des Heineparks, des Saaleufers, des Radweges Richtung Gondelstation und rund um die Sportanlagen

Weinberg Stiftsgasse /Ecke Alte Straße zur Pflege der Weinbergterrassen

Schwarza „Bratwurstplatte“ (Imbiss Modl) zur Pflege der Ufer von Schwarza und Saale sowie des Ortsteils Schwarza

Stadtkirche - die Kirchgemeinde organisiert einen großen Putz- und Pflegetag für das Außengelände und das Kircheninnere

Bürgerpark Kopernikusweg, Schremschesportplatz, Bushaltetelle Corrensring II zur Pflege der Flächen in Schwarza Nord und Volkstedt West

Treppendorf am Teich in der Ortsmitte

Oberpreilipp an der Dorfline (Treffpunkt 10 Uhr)