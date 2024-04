Altenroth/Linkenmühle. Veranstalter wollen an Jahrestag der Sprengung der Linkenmühlenbrücke erinnern und eine Friedensbotschaft senden

Die Gedenkveranstaltung zum 79. Jahrestag der Sprengung der Linkenmühlenbrücke am Hohenwartestausee, die von den Initiatoren als Friedenskundgebung verstanden werden will, ist am Freitagabend gegen 18 mit dem Aufsteigen zahlreicher Luftballons gestartet.

Damit soll ein politisches Zeichen für mehr Weltfrieden und Waffenstillstand in Zeiten des Russlands gegen die Ukraine gesetzt werden. Die Friedenskundgebung findet anlässlich des 79. Jahrestages der Brückensprengung durch die Wehrmacht an den beiden Brückenanhängern in Altenroth und Linkenmühle statt. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung vom ehemaligen Landrat und Stausee-Aktivisten Hartmut Holzhey. Mehrere Hundert Teilnehmer hatten sich dazu am Stausee eingefunden.