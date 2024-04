In diesem Garagenkomplex aus DDR-Zeiten zwischen Kopernikusweg und An der Lehmgrube in Rudolstadt-Schwarza befindet sich auch die Garage von Familie M. Weil die orangefarbene Markierung am falschen Tor angebracht war, wurde die Garage im Auftrag der Ruwo irrtümlich geräumt. Um den Schadenersatz wird seit einem Jahr gestritten. © Funkemedien | Thomas Spanier