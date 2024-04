Bad Blankenburg. Gericht in Gera setzt Erfurter Anwalt als vorläufigen Insolvenzverwalter zur Sicherung des Schuldnervermögens ein. Was bisher bekannt ist.

Wenige Jahre vor dem 100. Firmengeburtstag, der 2030 ansteht, hat die Efbe Elektrogeräte GmbH aus Bad Blankenburg die auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das eigene Vermögen beim Amtsgericht Gera beantragt. Das Gericht hat bereits vor einem Monat einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Darin heißt es: „Zur Sicherung des Schuldnervermögens vor nachteiligen Veränderungen wird am 13.03.2024 um 13:15 Uhr vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wird bestellt: Rechtsanwalt Kai Dellit, Erfurt.“ Außerdem wurde angeordnet, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind. Unter diese Anordnung fällt auch die Einziehung von Außenständen.

Produktion am Standort soll weiterlaufen

Was zur finanziellen Schieflage des Traditionsunternehmens, das sich im Gewerbegebiet Bad Blankenburg befindet, geführt hat, blieb zunächst offen. Prokurist Michael Tischer wird erst am Mittwoch wieder in Bad Blankenburg erwartet. Der vorläufige Insolvenzverwalter will sich am Nachmittag äußern.

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von elektrischen Haushaltsgeräten und von Designprodukten, Serviceleistungen für elektronische Haushaltsgeräte sowie der Im- und Export dieser Geräte. Es geht u.a. um Haarpflege, Luftreiniger, Solarien und Infrarotlampen. Die Produktion laufe trotz des vorläufigen Insolvenzverfahrens weiter, sagte eine Mitarbeiterin.

In sechs Jahren ist das 100. Gründungsjubiläum

Bereits 1930 gründete Franz Baumgartner (daher die Firmenbezeichnung eFBe) eine Spezialfabrik für Heizkissen und elektrische Apparate in Bad Blankenburg. Durch staatliche Verordnung wurde 1952 das Vermögen des Unternehmens beschlagnahmt und unter vorläufige Verwaltung der DDR-Regierung genommen. Nur wenige Tage später wurde der VEB (K) Elektro - Heiz - Geräte gebildet und Rechtsträger des gesamten bilanzierten Betriebsvermögens der Firma Franz Baumgartner. In den folgenden Jahren wurde der Betrieb vergrößert und in VEB (B) Elektrogeräte- und Armaturenwerk Bad Blankenburg umbenannt.

Mit dem neuen Gesellschafter Bernd Heinze privatisiert sich das Unternehmen am 01.01.1993 und der Kauf der Produktionseinrichtungen und Werkzeuge der in Konkurs gegangenen „Schott Elektrogeräte GmbH“ Groß Ippener bildeten die Grundlagen des Unternehmens. 2007 übernahm Michael Stolle das Unternehmen, das nach Angaben auf der Website seither als Familienunternehmen geführt wird.