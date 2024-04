Wie es der Zufall will: Kurz vor der letzten Wahl 2019 war Thüringen Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Rosenmontag im Thüringer Karnevalsmuseum in Königsee. Zum Schluss ermunterte er die Königseer Stadträte, einem möglichen Kauf des Gebäudes durch die Kommune zuzustimmen. Wenn Städtebaufördermittel gebraucht würden, könne er gern die nötigen Kontakte herstellen. © Henry Trefz | Henry Trefz