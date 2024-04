Saalfeld. Erfolgsgeschichte begann vor 30 Jahren in Saalfeld. Immer mehr Patienten im hohen Lebensalter mit spezifischen Erkrankungen.

Vor 30 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der Klinik für Gefäßchirurgie an den Thüringen-Kliniken in Saalfeld: 15 Betten und ein engagiertes Team waren der Grundstein. Heute, drei Jahrzehnte später, hat sich die Klinik zu einem führenden Zentrum für Gefäßchirurgie in Ostthüringen und darüber hinaus entwickelt. Die Gründung der Klinik – unter der Leitung von Professor Dr. med. Siegfried Hutschenreiter – markierte den Beginn dieser beeindruckenden Entwicklung. Heute steht Dr. med. Thomas Krönert als Chefarzt an der Spitze.

Zu den Schwerpunkten gehören laut einer Mitteilung des kommunalen Krankenhauses die Behandlung chronischer Verschlüsse der Extremitätenarterien, Operationen an den hirnversorgenden Gefäßen, die Behandlung von Aortenaneurysmen, die Behandlung akuter Arterienverschlüsse, die Anlage von Gefäßzugängen (zum Beispiel für die Dialyse) sowie die Behandlung des diabetischen Fußsyndroms. Dabei rückt der demografische Aspekt immer mehr in den Fokus der täglichen Arbeit, so Dr. Krönert: „Wir haben immer mehr Patienten im hohen Lebensalter, die an einer Gefäßerkrankung leiden.“ Er sieht medizinische Fachkompetenz und eine empathische Pflege als unverzichtbare Säulen der Patientenversorgung.

Zertifizierung als anerkanntes Gefäßzentrum

Als einen Meilenstein in der Entwicklung der Gefäßchirurgie an den Thüringen-Kliniken sieht der Chefarzt, der auch als Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken fungiert, die Zertifizierung zum „anerkanntes Gefäßzentrum“, an dem die Klinik für Gefäßchirurgie, die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie (Chefarzt: Dr. med. Erik Lopatta) sowie die MVZ-Praxis Dr. med. Gabriele Heinel beteiligt sind. Die Auditoren lobten das hohe Niveau in Therapie, Technik und Teamarbeit. Das Gefäßzentrum steht für die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den klinischen Partnern und der angiologischen MVZ-Praxis, die gemeinsam für eine leitlinienorientierte Behandlung der ambulanten und stationären Patienten sorgen. Seit Jahren betreut das zertifizierte Gefäßzentrum Patienten aus den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla mit höchster medizinischer Kompetenz.

Das Jubiläum will die Klinik für Gefäßchirurgie auch mit einer Patienteninformation im Herbst begehen, das in gewohnter Weise die Brücke schlägt zwischen medizinischer Information und Prävention.

Kontakt: Sekretariat der Klinik für Gefäßchirurgie, Telefon 03671 54-12 63, gefaesschirurgie@thueringen-kliniken. Außerdem besteht die Möglichkeit entsprechender Diagnostik am Standort Pößneck, Sekretariat der Klinik für Innere Medizin, Telefon 03647 436-26605.

