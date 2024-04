Ortsteilbürgermeister Dietmar Treiber vor der neuen Wanderhütte mit dem Namen "Markersdorfer Milchbar" am Wanderweg bei Treppendorf. Er ist einer von 17 Kandidaten für die Ortsteilbürgermeisterwahlen am 26. Mai in Rudolstadt. © Funkemedien | Heike Enzian