Saalfeld/Rudolstadt. Die Unwetterzentrale hat für Höhenlagen ab 600 Meter heftigen Sturm vorhergesagt. Kita- und Schulverpflegung Thema in Bad Blankenburg.

Eine Warnung vor heftigen Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h haben die Unwetterzentrale und der Deutsche Wetterdienst für Höhenlagen ab 700 Metern auch im Raum Saalfeld-Rudolstadt herausgegeben. Die Warnung in der Stufe gelb gilt seit Freitagfrüh und zunächst bis 17 Uhr.

Betroffen davon sind u.a. die Saalfelder Höhe im Bereich Reichmannsdorf/Schmiedefeld, die Bergbahnregion und Teile des Thüringer Schiefergebirges bei Lehesten.

Hüpfburgenland kommt im Mai nach Saalfeld

Einen rund 2000 Quadratmeter großen Abenteuerspielplatz mit Parcours, Kletterburgen, Wabbelberg, Riesenrutschen und Sommerspielen soll es vom 9. Mai bis zum 2. Juni auf dem Festplatz am Weidig in Saalfeld geben. „Während die Kinder sich austoben, können die Eltern entspannt den Tag bei Plausch und Kaffee aus unserem Imbisswagen genießen und ihre Schützlinge im Auge behalten“, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.

Neben den Hüpfburgen und Spielanlagen erwarten die Gäste auch Gesellschaftsspiele im Großformat, Basketball, Tischtennis, Billard, Kicker und ein Bällebad.

Die Öffnungszeiten des Hüpfburgenlandes, das ab 26. April zunächst in Pößneck Station macht, sind Montag bis Freitag 14:30 bis 18:30 Uhr sowie Samstag und Sonntag: 11 bis 18 Uhr.

Caterer treffen sich in Bad Blankenburg

Ab 2026 haben Eltern Anspruch auf Ganztagsbetreuung ihrer Kinder. Dazu gehört auch ein ausgewogenes Mittagsangebot. Die Verpflegung in Kita und Schule soll gesund und nachhaltig sein, doch seit der Mehrwertsteuererhöhung im Januar sind die Preise gestiegen. Immer mehr Familien können sich das Essen nicht mehr leisten. Dabei könnte die Gemeinschaftsverpflegung ein entscheidender Hebel für Bildungsgerechtigkeit und gegen Ernährungsarmut sein.

Wie steht es um die Kita- und Schulverpflegung in Deutschland? Ist die Branche auf den bevorstehenden Ganztagsanspruch vorbereitet? Kann die Gemeinschaftsverpflegung die Ernährungswende positiv beeinflussen? Und wer soll für das Essen in Kita und Schule bezahlen?

Um diese und andere Fragen soll es am Mittwoch nächster Woche gehen, wenn sich Cateringunternehmen aus ganz Deutschland in Bad Blankenburg treffen. „Gemeinsam wollen sie die aktuellen Herausforderungen der Branche diskutieren“, heißt es in einer Mitteilung zum Verbandstag der deutschen Schul- und Kitacaterer, der von 9 bis 16 Uhr in der Landessportschule stattfindet.

