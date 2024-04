Die Kinder Arabella und Karl vom Montessori-Kinderhaus „Schlüsselblume“ blicken der Zeitkapsel hinterher, die sie gerade in den Grundstein versenkt haben. Am Freitag vollzog sich der Start für den Neubau eines Kindergarten-Gebäudes an der Garnsdorfer Straße in Saalfeld. Bauherr ist die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Saalfeld. © OTZ | Guido Berg