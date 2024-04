Saalfeld. Vor der Rede beim Forum „Zukunftswege Ost“ informiert sich der Bundespräsident in einem der innovativsten Unternehmen der Region

Am Freitag nächster Woche, dem 3. Mai, besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Stadt Saalfeld in Thüringen und wird dabei auch einem der innovativsten Unternehmen des Freistaats, dem Saugbagger-Spezialist RSP, einen persönlichen Besuch abstatten. „Dabei wird sich der Bundespräsident die Zeit nehmen, neben einer Führung durch die Saugbagger-Produktion, auch mit Kolleginnen und Kollegen unseres Unternehmens ins Gespräch zu kommen“, heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung von RSP. Neben dem Bundespräsidenten werde auch der Ministerpräsident des Freistaates Thüringen, Bodo Ramelow (Linke), anwesend sein.

Teilnahme an Forum gemeinsam mit DFB-Präsident

Der Besuch des Bundespräsidenten findet am Vormittag statt und ist eingebettet in einen längeren Saalfeld-Aufenthalt, denn ab 14 Uhr nimmt Frank-Walter Steinmeier am Forum „Zukunftswege Ost“ im Klubhaus der Jugend teil, wo er mit einer Ansprache den Startschuss für die Gemeinschaftsinitiative geben will. Zu den Gästen der Veranstaltung wird auch der Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB), Bernd Neuendorf, gehören.

RSP ist ein deutscher Hersteller von ventilatorbasierten Saugbaggern und Spezialsaugtechnik, der vor 30 Jahren in Saalfeld gegründet wurde. Mehr als 2000 produzierte Saugsysteme haben RSP seit dem zum Marktführer gemacht. Die Produktion erfolgt an drei Produktionsstandorten. Zuletzt wurde in ein neues Produktionswerk in Bad Langensalza investiert, das Ende 2023 in Betrieb genommen wurde. RSP beschäftigt ca. 450 Mitarbeiter und erzielte 2023 einen Umsatz von mehr als 110 Millionen Euro.