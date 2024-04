Hohenwarte. Schon Dienstagabend soll die Landesstraße 2385 im Abschnitt zwischen der Staumauer Hohenwarte und der Lothramühle freigegeben werden

Wenn der Druck nur groß genug ist, kann es auch schon mal schneller gehen: Statt der geplanten sechs Wochen werden die Hangsicherungsarbeiten am Hohenwartestausee, zwischen der Staumauer und der Lohramühle, nun schon nach dreieinhalb Wochen beendet. Das bestätigten der zuständige Fachkoordinator des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr und die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises.

Ab Dienstag 18 Uhr soll die Landesstraße 2385 in dem Abschnitt wieder frei befahrbar sein. Ursprünglich sollten die Arbeiten bis Mitte Mai andauern. Nun habe die beauftragte Bergsicherung Ilfeld fernmündlich mitgeteilt, dass die Arbeiten noch im April beendet würden, erklärte Fachplaner Jörg Warlitz in einer am Freitag versandten Nachricht.

Heftige Kritik schon vor Beginn der Maßnahme

Die Baumaßnahme hatte schon vor Beginn für heftige Kritik seitens der Anliegergemeinden gesorgt. Es ging um Rettungswege, Feuerwehren, deutlich längere Schulwege und vor allem fehlende Absprache und Suche nach Alternativen. Die Vollsperrung über Wochen stieß auf wenig Verständnis, zumal beispielsweise im Schwarzatal bei Sitzendorf ähnliche Hangsicherungsarbeiten bei halbseitiger Sperrung durchgeführt werden.

Hohenwartes Bürgermeister Manfred Drieling meldete die örtliche Feuerwehr für den betreffenden Abschnitt und die Dauer der Bauarbeiten bei der Leitstelle ab und wollte über Rechtsanwältin Sabine Kraft-Zörcher den Auftrag per Eilentscheidung des Verwaltungsgerichtes in Gera stoppen. Der Antrag wurde durch das Gericht abgelehnt, der Fall hatte aber offensichtlich so viel Staub aufgewirbelt, dass man nun schnellstmöglich zu Potte kam.

Hier ist die Gesamtübersicht der aktuellen und bevorstehenden Vollsperrungen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt:

Vollsperrungen

- B 281, Zufahrt von OU Saalfeld Richtung Gewerbegebiet bis ca. Anfang Mai; Umleitung ausgeschildert;

- L 1138, Höhe Massermühle kurzzeitige Vollsperrungen mit Wartezeiten von 10 min bis ca. 05.05.;

- L 1144, „Finkenmühle“ zwischen Abzweig Mellenbach-Glasbach und Allersdorf kurzzeitige Vollsperrungen mit Wartezeiten von 10 Minuten bis ca. 06.05.;

- L 1150 zwischen Gräfenthal/Abzweig Buchbach bis Abzweig Lichtenhain bis ca. 05.05. montags bis samstags in der Zeit zwischen 7 und 17 Uhr, Umleitung ausgeschildert;

- L 2385 zwischen Staumauer Hohenwarte und Lothramühle: Vollsperrung bis 30.04., ca. 18 Uhr; Umleitung ausgeschildert;

- L 2648 zwischen Meuselbach und Abzweig Katzhütte/ Kernsthal bis ca. 28.06.; Umleitung ausgeschildert;

- L 2654 in Rohrbach Sperrung für alle Fahrzeuge über 3,5 t;

- K 129, Zufahrt nach Oberwirbachbis ca. Ende Mai, Umfahrung über Unterwirbach und ertüchtigten Waldweg;

- K 167, OD Dorfilm bis November Umfahrung über Thimmendorf;

- Gräfenthal, Meernacher Straße bis ca. Ende Oktober;

- Königsee, Otto-Nuschke-Straße bis ca. 02.08.;

- Kamsdorf, Wilhelm-Pieck-Straße bis ca. 03.05.;

- Kamsdorf, Ferdinand-Chelius-Straße, Feuerwehr am 30.04. wegen Veranstaltung;

- Loquitzradweg zwischen Hockeroda und Probstzella vom 29.04. bis November;

- B 90 ab Abzweig K 107 bis Ortslage Neumühle bis ca. 31.10., Umleitung ausgeschildert

Halbseitige Sperrungen

- B 85, OD Kaulsdorf;

- B 85, Probstzella, Markt bis ca. August;

- B 88, Bad Blankenburg, Königseer Straße bis 06.05.;

- L 1050 zwischen Remda und Breitenheerda bis ca. 03.05. sowie zwischen Remda und Teichröda bis Ende Mai;

- L 1105, Bucha Schleizer Straße bis 30.04.;

- L 1112, Mellenbach-Glasbach, Blumenau – Zirkel 21.06.;

- L 1112, Katzhütte Oelzer Straße, Schwarzburger Str. bis 17.05.;

- L 1112, Schwarzmühle Richtung Katzhütte bis ca. 28.06.;

- L 2391, OD Zeutsch (B 88 alt);

