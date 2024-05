Saalfeld/Rudolstadt. Kräfte des THW sind weiter in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Letzte Sitzung des Stadtrates vor der Wahl und Rentner-Demo in Saalfeld.

Während es ab Dienstagabend in Südostthüringen selbst ordentlich geregnet hat, ist das THW Rudolstadt-Saalfeld seit voriger Woche im Hochwasserhilfeeinsatz in Rheinland-Pfalz. In Wörth am Rhein ist die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen des Ortsverbandes gemeinsam mit dem Fachzug des Landesverbandes Thüringen unterwegs. Drei Großpumpen mit einer Förderleistung von zusammen 25.000 l/min versuchen seit Tagen, das Überlaufen eines Baggersees zu verhindern.

Vogelschutz bis Hoher Schwarm - die Themen in der Zeitung

In der gedruckten Ausgabe der OTZ am Mittwoch gibt es ein buntes Themenspektrum, das von der erneuten Verzögerung des Baubeginns an der B 281 zwischen Unterwellenborn und Rockendorf bis zum Spatenstich für einen neuen Stellplatz für Reisemobile am Hohen Schwarm in Saalfeld reicht.

Außerdem haben wir uns den neuen Edeka in Oberweißbach mal genauer angesehen, die Rudolstädter Bürgermeister-Kandidaten ein letztes Mal befragt und geschaut, welche Wellen der lokale Streit der AfD Saalfeld-Rudolstadt inzwischen bundesweit schlägt.

Schulpreis-Kandidat, Stadtrat und Rentner-Demo

Der Mittwoch hat es noch einmal in sich. In Saalfeld treffen sich die Stadtratsmitglieder am Nachmittag ein letztes Mal, bevor am Sonntag die Kommunalwahlen in Thüringen anstehen. Eine Stunde zuvor, um 15 Uhr, demonstrieren Rentner auf dem Marktplatz in Saalfeld für ihre Anliegen.

In Rudolstadt gehört die Friedrich-Adolf-Richter-Schule zum heißen Kandidatenkreis für den Deutschen Schulpreis 2024. Heute ist die Jury zu Gast. Welchen Eindruck sie aus der Schillerstadt mitnehmen, schreiben wir für unsere Leser auf. Die Lokalreporter schauen außerdem in mehreren Beiträgen nochmal auf die Wahlen in Königsee, Unterwellenborn und auf der Saalfelder Höhe und stellen eine Weltneuheit aus Saalfeld vor: Brotbier!

