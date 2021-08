Feuerwehreinsatz in Sondershausen

Sondershausen. Anwohner versuchten zunächst vergeblich, das Feuer zu löschen.

Eine gelbe Tonne für Plastikmüll ging laut Polizei am Montagabend in der Sondershäuser Jechastraße in Flammen auf. Anwohner versuchten mit einem Feuerlöscher die Flammen zu ersticken, was aber nur bedingt klappte. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer komplett.

Ein Zeuge hatte bereits vorher die brennende Tonne von der Hauswand entfernt und so ein Übergreifen der Flammen auf die Hausfassade verhindert. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Eine Straftat wird ausgeschlossen.

