100 Jähriges Firmenjubiläum: Liebe auf den zweiten Blick

Heute vor 100 Jahren gründeten die Brüder Albin und Ernst Müller das heutige Unternehmen Werkzeugbau Müller in Auma-Weidatal – damals noch unter dem Namen Matrizenwerk Auma Gebrüder Müller. Ein Jahrzehnt später führt nun die Enkelin von Albin Müller, Patricia Küssau das Unternehmen. „Es gab schwere Zeiten, aber wir haben durchgehalten“, sagt sie rückblickend.

Dass die Geschichte von Familie und Unternehmen der Geschäftsführerin am Herzen liegt, wird gleich beim Betreten ihres Büros deutlich. Neben einem Ölgemälde des Großvaters hängt dessen Meisterbrief, eine Mitteilung vom 24. April 1972, dass die Firma in einen volkseigenen Betrieb umgewandelt wird und schließlich ein Schreiben der Treuhand, dass die Familie das Unternehmen aus dem Staatsbesitz zurück erhält. „Richtig aufgearbeitet haben wir die Geschichte erst in den jüngeren Jahren“, sagt Patrica Küssau.

Die Frauen übernehmen das Ruder

Das hat wohl zwei Gründe. Einerseits verschwindet das Unternehmen etwas aus der Wahrnehmung der Familie. Ihr Vater Eberhard Müller leitet zwar ab 1959 die Firma mit staatlicher Beteiligung weiter, aber nach der Verstaatlichung unter der VEB Druckguss-Weißensee hat er irgendwann keine Lust mehr als entmündigter Ex-Eigentümer weiter zu machen. Allerdings bleibt seine Frau Alma Müller als Buchhalterin. Und auch der Vater gibt die Hoffnung nie ganz auf. „Er sagte immer: Du wirst schon sehen. Eines Tages bekommen wir die Firma zurück“, erinnert sich die Tochter. Er wird Recht behalten, auch wenn Eberhard Müller die Reprivatisierung nicht mehr selbst miterlebt. Er verstirbt im Jahr 1988. Fortan übernehmen die Frauen im Hause Müller das Ruder. Mutter Alma Müller ist die heutige Gesellschafterin. Patricia Küssau steigt am 1. April 1999 in das Unternehmen ein. Ihr Mann war einst Lehrling im Unternehmen und ist heute Meister im Betrieb. So ist es auch die Liebe, die zum Erhalt des Familienunternehmens führt.

Auch wenn es in Bezug auf das Unternehmen selbst eher Liebe auf den zweiten Blick ist. Denn als Patricia Küssau beschließt, die Firma weiter zu führen, hat sie bereit den Beruf der Erzieherin erlernt und kümmert sich zu Hause um zwei Töchter. „Und ehrlich gesagt hatte ich am Anfang auch etwas Angst vor der männerdominierten Welt des Werkzeugbaus“, sagt sie. Aber Durchhaltevermögen und Hartnäckigkeit zahlen sich aus. Sie erlernt den Industriefachwirt und erarbeitet sich Respekt. „Früher kamen noch dumme Rückfragen, wie: Geben Sie mir jetzt mal den Chef. Aber diese Zeiten sind fast überall vorbei“, sagt sie.

Die Umstände hätten sich auch sonst gewandelt. Vor 100 Jahren war Werkzeugbau noch viel mehr Handarbeit. Aber auch heute, wo vieles mit modernen Maschinen gefertigt wird, zählt das noch. Heute liegt der Kern in der Herstellung von Formen für Kunststoff-Spritzgussteile. Aber auch das könnte sich wandeln. „Es muss Bereitschaft bestehen, Neues zu erlernen und Altes zu überdenken“, sagt Patricia Küssau mit Blick auf 100 Jahre Firmengeschichte.