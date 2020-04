Zeulenroda-Triebes. Ein technischer defekt an seinem Fahrrad wurde einem 30-Jährigen in Zeulenroda-Triebes zum Verhängnis. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

30-Jähriger bei Unfall in Zeulenroda-Triebes schwer verletzt

Bei einem Unfall Zeulenroda-Triebes wurde am Mittwoch ein Radfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, habe der 30-Jährige an der Kreuzung Greizer Str. auf Grund eines technischen Defekts nicht bremsen können, fuhr über die Greizer Straße und blieb an einem Treppengeländer hängen. Daraufhin sei er gestürzt und habe sich dabei schwer verletzt.

Zur weiteren Behandlung musste der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen wurden aufgenommen.