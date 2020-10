30-jähriger Verein, so jung wie nie zuvor

„Die Kinder- und Jugendeinrichtungen sind kein aussterbendes Modell“, darüber muss nicht diskutiert werden. Die Zahlen nach dem Lockdown wegen der Corona-Krise würden eine eine deutlich Sprache sprechen“, so Franziska Markert, Vorsitzende des Kinder- und Jugendvereins „Römer“ in Zeulenroda-Triebes. Der Verein hat 2020 den 30. Geburtstag begangen, gefeiert wird, wenn es die Corona-Situation erlaubt, sind sich die Vorsitzende und ihr Stellvertreter Jens Krüger einig.

In der vergangenen Woche wurde im Verein der Vorstand neu gewählt und Vorsitzende sowie Stellvertreter erhielten weiterhin das Vertrauen der Mitglieder. „Darauf sind wir stolz und freuen uns, dass junge Leute bereit sind und ehrenamtlich im Vorstand Aufgaben übernehmen“, sagt Franziska Markert. Im Vorstand sind zudem Juliana Prasse, Sebastian Spanner, Robert Schmutzler, Janine Schwertling und der Bürgermeister der Stadt Nils Hammerschmidt (parteilos).

Junge Leute, gleich welchen Alters, wirken gemeinsam

In den vergangenen zwei Jahren haben sich der Vorstand und die Mitglieder klar positioniert zu ihrer Arbeit mit Jungen und Jüngeren.„Die jungen Erwachsenen aber sollen die Jüngeren nicht verdrängen“, so die Vorsitzende. Die Zusammenarbeit würde gut in der Praxis funktionieren“, sagt Krüger. Er blickt dabei auf die Bauphase der Fahrradstrecke „Caesars Ride“ – ein Hindernisparcours für Mountainbikes – im Jugendclub Römer in Zeulenroda-Triebes.

In Eigenregie hätten die jungen Leute die Strecke geplant, kamen mit ihren Ideen und Vorschlägen zum Vorstand. Am Ende fühlten sie sich so integriert, dass ihre Bereitschaft wuchs, selbst Mitglied im Verein zu werden. „Wir wollen ihren Mut unterstützen, sie sollen sich ausprobieren, Überlegungen zur Umsetzung anstellen. Die Unterstützung bekommen sie dann von uns“, sind sich die beiden Vorstände einig. Auch seien sie sehr froh über die Unterstützung seitens der Stadt Zeulenroda-Triebes.

Jugendeinrichtungen unter dem Dach des Vereins „Römer“ vereint

Doch gehören nicht nur der Kinder- und Freizeitpark „Römer“ zum Jugendverein, auch das Freizeitzentrum Zeulenroda, das Schiezßhaus und der Triebeser Treffpunkt zählen dazu. Der Verein ist landkreisweit unterwegs. So liegt die Trägerschaft des Festivals für ein buntes Vogtland, ein Festival für ein friedliches Miteinander und kulturelle Vielfalt im Vogtland, in den Händen des Vereins. 2020 fand es unter Corona-Bedingungen statt.

Gehandelt wird nach dem Jugendförderplan des Landkreises

Unter dem Dach des Vereins ist auch die mobile Jugendarbeit angesiedelt in Greiz, Langenwetzendorf, Zeulenroda-Triebes, Auma und Hardt Pöllnitz. Für die letzteren beiden Städte werden dringend Mitarbeiter der mobilen Sozialarbeit gesucht. Mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium, das laut Jugendförderrichtlinie des Landkreises Greiz Bedingungen ist, kann hier richtig kreativ gearbeitet werden, so Franziska Markert, die seit Jahren als Sozialarbeiter arbeitet.

Mitarbeiter haben großen Ideenreichtum und Mut

Der Jugendförderplan ist Grundlage für die pädagogischen Inhalte in den Einrichtungen. Fast schon schwärmt die Vereinsvorsitzende von dem Ideenreichtum und der gehörigen Portion Mut, den die jeweiligen Einrichtungsleiter zusammen mit den Mitarbeitern entwickeln.

Große Spendenbereitschaft für die Einrichtungen

Über das Engagement der Eltern freuen sich alle sehr, sagt Krüger. Besonders in den Einrichtungen ist ihre Hilfe ganz wichtig.

Denn auch durch das Hygienekonzept ist der Aufwand größer geworden, aber auch sonst ist jede Hilfe willkommen. Froh sei man auch über die drei Mitarbeiter des zweiten Arbeitsmarktes. Zudem bedankt sich der Verein für die große Spendenbereitschaft. Schließlich sind auch hier die Einnahmen durch abgesagte Veranstaltungen weggebrochen.