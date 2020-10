30 Jahre lang für die Heimatzeitung im Einsatz

An durchschnittlich gut 290 Tagen im Jahr, sechs Mal die Woche und das 30 Jahre lang, hat Klaus Meitner dafür gesorgt, dass die Leser ihre Ostthüringer Zeitung stets pünktlich morgens um 6 Uhr in ihrem Briefkasten hatten. Der heute 73 Jährige ist kein notorischer Frühaufsteher, aber eben auch kein Morgenmuffel. Vielmehr, so sagt er, habe er sich daran gewöhnt, dass morgens um 4.15 Uhr der Wecker klingelte. Seine innere Uhr habe sich darauf eingestellt, sodass er gar keinen Wecker mehr benötigte.

Eine Intuition in der Stadt auf der Höhe

Mit Fug und Recht kann behauptet werden, dass der Zeulenrodaer eine Institution in der Stadt ist. Dazu hat seine Arbeit als Zeitungszusteller einen beträchtlichen Teil beigetragen. Aber auch, dass er mit schöner Regelmäßigkeit vier Jahrzehnte lang vom Zeulenrodaer Fußball für die Zeitung berichtete. War es vor 1990 noch für die BSG Motor, so schrieb er nach der Wende für den FV Zeulenroda und später dann für den FC Motor. Diese Artikel brachte er am nächsten Tag dann persönlich den Lesern.

Seine Beiträge vom Fußball in der OTZ brachte er dann zu den Lesern

Die OTZ-Zustellung gehört zum täglichen Pensum. Wenn er in den vergangenen 30 Jahren fit in den Tag startete, streichelten viele seiner Kunden noch einmal genüsslich das Bett. Doch für Klaus Meitner gehörte das Zustellen der OTZ zum täglichen Tagesablauf wie seine Arbeit als Verkaufsstellenleiter. Wollte man den Zeitungszusteller antreffen, so musste man früh auf den Beinen sein. So jedenfalls war es bis zum 1. September diesen Jahres. Da sagte er schweren Herzens adieu. Das Alter fordert sein Tribut.

Was trieb Klaus Meitner an täglich die OTZ auszuliefern? Wir, die Redakteure der OTZ wollten nun von ihm wissen, wie es dazu kam, einer der ersten Zusteller der „Volkswacht“, „Ostthüringer Nachrichten“ und schließlich der „Ostthüringer Zeitung“ zu sein. Was ihn antrieb täglich im Morgengrauen unterwegs zu sein. Aber auch ein paar lustige Erlebnisse von seinen Touren versuchten wir ihm zu entlocken.

Klaus Meitner hat ihn noch: Den Vertrag von damals

Den Vertrag von den Anfängen als Zusteller hat Klaus Meitner aufgehoben. Damals wurde er angesprochen, ob er bereit wäre Zeitungen von montags bis samstags bis 6 Uhr in die Briefkästen der Leser zu zustellen. Klaus Meitner war bereit zumal er ja selbst die Lektüre jeden Tag liest. Auch heute noch.

Fast wie der Schließer von Notre-Dame in Zeulenroda unterwegs

Pünktlich um 6 Uhr haben alle Zeitungen in den Briefkästen gesteckt. „Damals kam ich mir vor, wie der Schließer von Notre-Dame“, erzählt er. Da die Briefkästen alle samt noch nicht in den Haustüren draußen angebracht waren, sondern im Inneren der Häuser, benötigte er für jede Haustür einen anderen Schlüssel. So kam es, dass er zusätzlich zu dem großen Pack Zeitungen einen mindestens ebenso großen Bund mit circa 100 Schlüsseln stets bei sich trug.

Als es dann hieß, dass die Tageszeitung von den Ostthüringer Nachrichten in die Ostthüringer Zeitung gewandelt wurde, war er in seiner Freizeit zusätzlich unterwegs und überzeugte die Leser weiterhin zur Stange zu halten. Mit Erfolg. „Das war eine turbulente Zeit“, blickt der Senior heute zurück. Sein Gebiet für das er zuständig war, war der Otto-Grotewohl-Ring und die Umgebung.

Ein Hund wartete auf sein tägliches Leckerli

Einmal habe er einen betrunkenen Mann mitten auf der Straße liegen sehen. Den habe er dann nach Hause geschafft. Schließlich hat Klaus Meitner alle Leute gekannt. Oder es standen fünf Rehe auf der Fahrbahn und auch ein Hund hätte täglich auf ihn gewartet, weil er wusste, dass es stets ein Leckerli in der Tasche hatte.

Angst vor Übergriffen habe er nie gehabt. Ganz im Gegenteil. Er habe viele gute Dinge erlebt. Manche Leserin wartete noch im Morgenkleid auf seine Zeitung. „Es war schön, wenn im Frühjahr morgens die Vögel anfingen zu zwitschern“, schwärmt Klaus Meitner.

Auch heute noch ein beliebter Ansprechpartner

Die körperliche Beanspruchung habe ihm nie etwas ausgemacht. Der Dank der OTZ-Leser war ihm gewiss. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass noch heute mancher OTZ-Leser das Gespräch mit ihm sucht. Dann erinnert sich Klaus Meitner immer wieder an die schöne Zeit.