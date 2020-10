Zeulenroda-Triebes. Eines muss man Klaus-Peter Gruhner wirklich lassen, was er anfängt, das führt er konsequent zu Ende. Schon zu DDR-Zeiten will sich der Industriemeister aus Zeulenroda selbstständig machen. Er scheitert jedoch im letzten Moment. „Da hieß es dann: Wir haben doch schon sieben Elektriker in der Region. Das lassen wir mal lieber“, erinnert sich Gruhner. Aber er lässt sich nicht unterkriegen.

Nach der Wende erfüllt er sich mit Geschäftspartner Udo Flick aus Rheinland-Pfalz den Wunsch vom Elektrotechnik-Unternehmen. 30 Jahre ist das her. Wie so viele Chefs feiert er im Oktober das Gründungsjubiläum. Und es zeigt sich, dass Gruhner nichts von seiner Konsequenz verloren hat. Mitarbeiter Martin Förster wird den Familienbetrieb mal übernehmen. „Hat zwar ein bisschen gedauert, aber letztlich konnte ich ihn überzeugen“, sagt der 59-Jährige. Damit wäre für Gruhner eine Frage geklärt, die vielen Unternehmern, die dieser Tage ihr Jubiläum feiern, noch Kopfzerbrechen bereitet: Die Nachfolge.

Unternehmensnachfolge brisantes Thema

Das Thema Unternehmensnachfolge sei brisanter denn je, schreibt die Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera. Zum einen steige die Zahl der Senior-Unternehmer, zum anderen sinke die Zahl derer im besonders gründungsaktiven Alter zwischen 25 und 45. Die Gründergeneration der Wendezeit komme nun in das entsprechende Alter. Laut der IHK Ostthüringen sind allein in ihrem Bereich 2165 Unternehmer älter als 65 Jahre. 8103 Unternehmer sind älter als 55 Jahre. Für ganz Thüringen gilt, dass 44 Prozent der Unternehmensinhaber älter als 55 Jahre sind. Zum Vergleich: 2002 waren es noch 20 Prozent. Geeignete Nachfolger sei noch immer ein Problem. Woran liegt es?

Schwierig zu sagen. Es gibt viele Gründe – aber auch Anlass zur Hoffnung. Manchmal liege es am Unternehmen selbst. So ist es laut IHK vor allem in schwierigen Branchen mit weniger Potenzial schwierig, Nachfolger zu finden – wie im kleinteiligen Handel, der Gastronomie oder in ertragsschwachen Branchen mit geringen Zukunftspotential. Wichtig sei es aber auch, die Nachfolge früh zu regeln. Denn inzwischen habe die junge Generation durchaus erkannt, dass die Übernahme eines bestehenden, erfolgreichen Geschäftsbetriebes eine gute Chance für die berufliche Zukunft darstellt.

Weichen früh gestellt

Diese Weichen hat Klaus-Peter Gruhner zeitig gestellt. Nach der Wende reißen ihm die Menschen, die neuen Elektroartikel praktisch aus den Händen. Als frisch ausgebildeter Handwerksmeister zieht er Großprojekte an Land. Die schwierigste Phase sei noch Mitte der 90-er gewesen. „Die Großprojekte nach der Wende waren durch. Es gab sehr viele Elektriker auf dem Markt“, sagt er. Viele Elektrofachgeschäfte in Zeulenroda-Triebes schließen mit den Jahren – aber EFG Elektrotechnik in der Greizer Straße bleibt. Heute sei man mit einer Mischung aus Großprojekten wie im Max-Planck-Institut in Jena, dem Verkauf und private Elektrotechnik-Aufträgen gut aufgestellt. Das habe letztlich auch den Nachfolger in spe überzeugt.

Es sind Argumente, die sich fast identisch mit den von der IHK genannten Vorteilen für eine Unternehmensübernahme lesen: gewachsene Strukturen, langjährige Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten und Kunden sowie das Know-how. „Wir haben genügend Arbeit. Sind auf dem neusten Stand der Technik. Warum anderswo suchen?“, sagt Klaus-Peter Gruhner und stößt mit der Belegschaft auf das Jubiläum an.