35-Jähriger verletzt sich bei Unfall in Zeulenroda-Triebes

Zeulenroda-Triebes An einer Kreuzung in Zeulenroda-Triebes sind zwei Autos kollidiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Am Dienstagmorgen hat ein 35-jähriger Autofahrer die Aumaische Straße in Zeulenroda-Triebes befahren. Wie die Polizei mitteilte, wollte er an der Kreuzung An der Alten Gießerei nach links in Richtung Greiz abbiegen.

Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 58-jährigen Autofahrers, welcher die Straße an der Alten Gießerei in Richtung Kleinwolschendorfer Straße befuhr. Es kam zur Kollision beider Kfz. Durch den Unfall wurde der 35-Jährige verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.