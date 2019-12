50 Weihnachtsmänner singen - Wette zwischen Verein und Rewe

Viele Aumaer und alle, die sich beteiligen wollen, werden sich schon gewundert haben, warum sie vielleicht in den letzten Tagen aufgefordert wurden, dass sie am Samstag in den Rewe-Einkaufsmarkt in Auma kommen sollen. Hier heißt es um 14 Uhr: Die Wette gilt. Denn, wenn die Mitglieder des Fördervereins der Regelschule „Franz Kolbe“ in Auma-Weidatal es fertigbringen, 50 Weihnachtsmänner oder -frauen im Weihnachtsmannkostüm in den Markt zu locken und die dann auch alle zusammen noch das Lied „Oh Tannenbaum“ trällern, dann sponsert die Marktleiterin des Rewe-Markts dem Förderverein einen Zuschuss zur Vereinskasse.