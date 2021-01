90-Jährige Frau bei Unfall in Zeulenroda-Triebes verletzt

Am Mittwoch, dem 6. Januar, gegen 16.50 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Autofahrer die Aumaische Straße aus Richtung Auma. An der Einmündung An der alten Gießerei bog er nach links in diese ein. Unmittelbar darauf kollidierte sein Fahrzeug mit einer 90-jährigen Fußgängerin, die die Fahrbahn querte. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.