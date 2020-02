Eine Straßenlampe mit LED-Leuchten vor dem Ziffernblatt eines Kirchturms. Die Stadt will lieber durch Umstellung auf LED Geld sparen, als in der Nacht die Beleuchtung abzustellen.

Abschaltung von Straßenlaternen in der Nacht nicht geplant

Benutzer in der Facebook-Gruppe „Du bist aus Zeulenroda wenn du“ berichteten davon, dass in der vergangenen Woche in Zeulenroda-West in einzelnen Straße die Laternen dauerhaft nicht gebrannt hätten. Gleichzeitig wurde gemutmaßt, dass dies eventuell eine Sparmaßnahme der Stadt sein könnte. Wir nahmen dies zum Anlass, mal nachzuhaken: Was steckt hinter dem Ausfall der Laternen? Und kann es wirklich sein, dass die Stadt gegenwärtig oder in Zukunft die Beleuchtung von einzelnen Straßenzügen einstellen wird, um Strom zu sparen?

Stadt auf Hinweise der Bevölkerung angewiesen Auf Nachfrage bestätigt das Bauamt der Stadt Zeulenroda-Triebes, dass vergangene Woche in der Goetheallee zeitweise die Beleuchtung ausgefallen sei. Grund dafür sei ein Kabelbrand gewesen. „Wer bemerkt, dass in einer Straße etwas mit der Beleuchtung nicht stimmt, den bitten wir, sich bei der Stadt zu melden“, sagt Bauamtsleiterin Carry Förster. Man sei auf diese Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, um technische Probleme schnell zu entdecken und zu beheben. LED-Umstellung soll vorangetrieben werden Den Vorwurf, die Stadt würde die Beleuchtung abstellen, um Geld zu sparen, weißt die Bauamtsleiterin zurück. „Der Vorschlag einer Nachtabschaltung wurde im Zuge der Haushaltssicherung diskutiert, aber wieder verworfen“, sagt sie. Die Kosten wolle man nun langfristig durch die flächendeckende Einführung von LED-Leuchtmitteln senken. Dadurch seien größere Einsparungen möglich. Sobald der Haushalt der Stadt für dieses Jahr beschlossen ist, könne man zu den detaillierten Plänen Genaueres sagen. In der Nacht wird Energie gespart Weiterhin setze man bereits heute in Gebieten mit einem erfahrungsgemäß hohen Energieverbrauch sogenannte Nachtabsenkungsanlagen ein. Diese seien unter anderem in Straßen wie Goetheallee, Elsterberger Straße oder Hohlfeldstraße aktiv. Um Strom zu sparen, würden diese Lampen zwischen 22 und 4 Uhr mit zehn bis fünfzehn Prozent weniger Energie versorgt. „Der Unterschied in der Helligkeit wird von vielen Menschen gar nicht bemerkt“, sagt Carry Förster.