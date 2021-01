Aha-Effekt für Wohnungen

Von Heidi Henze

Zeulenroda-Triebes. Auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates in Zeulenroda-Triebes konnte Frank Kruwinnus, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Zeulenroda die positive Jahresabschlussbilanz 2019 verteidigen. Bereits 2019 hatte man angefangen, für die geplante Baumaßnahme in der Straße der DSF in Zeulenroda, wo für 33 Wohnungen ein Umbau und eine Modernisierung der Platten-Wohnungen geplant ist, anzusparen.

So war es 2019 möglich, einen Gewinn von insgesamt 34.000 Euro zu erwirtschaften. Davon wurden 3400 Euro in die gesetzliche Rücklage gestellt. Ein Bilanzgewinn von 30.000 Euro wurde erstellt. "Für eine Wohnungsbaugesellschaft der Größe wie die Zeulenrodaer ist das sehr gut", so Geschäftsführer Frank Kruwinnus.

So würde bei Wohnungsbaugesellschaften mehr Augenmerk auf die Liquidität der Gesellschaft gelegt und die sei auf alle Fälle gegeben, so der Zeulenrodaer Geschäftsführer. Die wäre gegeben durch Mieteinnahmen und Ansparungen. Die Gesellschaft verwaltet und betreut 1170 Wohnungen und sieben Gewerbeeinheiten. Das Hauptaugenmerk würde in Zeulenroda auf Wohnungen liegen.

Betreut werden die Wohnungen durch fünf Mitarbeiter in der Verwaltung. Im vergangenen Jahr wurden drei Stellen nicht wieder besetzt, so der Geschäftsführer. Er ist sich durchaus bewusst, dass dadurch ein Mehraufwand an Arbeit auf die verbleibenden Mitarbeiter aufgeteilt werden musste. Er sieht aber auch durch die schnelle Umstellung der Software, die seit 1990 genutzt wurde auf eine hochmoderne Software, einen bedeutenden Vorteil. "Da haben alle Mitarbeiter super mitgezogen", so Kruwinnus.

2020, aber vor allem 2021 wird die Jahresbilanz nicht so gut ausfallen, blickt der Wobau-Chef schon heute voraus. Da hier bereits das Eigenkapital für die Baumaßnahme in der Straße der DSF in Zeulenroda benötigt wird.

Nichtsdestotrotz wurden Baumaßnahmen auch an anderen Standorte in der Stadt durchgeführt. So habe man Licht in die Stadt gebracht, indem Fassaden erneuert wurden. In der Schleizer Straße wurden im gleichen Atemzug auch gleich noch die alten Dachschindeln aus DDR-Zeiten entfernt. In der Schopperstraße, gegenüber der Tankstelle, soll mit der Sanierung von Wohnraum begonnen und Balkone angebaut werden.

Einen großen Teil der Arbeiten werden durch die Mitarbeiter der sogenannten Öko-Brigade durchgeführt. "Wir haben hier sechs Handwerker aus unterschiedlichsten Gewerben vereint", so der Wobau-Chef. Dadurch könne man nicht nur schneller auf anstehenden Arbeiten reagieren, sondern eben auch kostengünstiger arbeiten. Was schließlich auch eine Kostenersparnis für Mieter und Wobau bedeuten würde.

Seit den neunziger Jahren gab es für die Wohnungen der Zeulenrodaer Gesellschaft keine Mietpreiserhöhung. Man sei sich aber durchaus bewusst, dass die Mieten angepasst werden müssen. Allerdings habe man aus Pietätsgründen gerade in der Corona-Pandemie davon abgesehen.

Was sich die Wobau auf alle Fälle auf die Fahne geheftet hat: "Wir vermieten nur noch in einem ordentlichen sanierten Zustand. Der Aha-Effekt ist uns wichtig".