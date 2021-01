Aktionstag Wandern in Zeulenroda

Es wird wieder gewandert und auch, dass dieser Aktionstag am Dienstag, dem 2. Februar, stattfindet. Peter Fleischer, Gesundheitswanderführer aus Zeulenroda ruft zu diesem Aktionstag alle die auf, die die Gesundheitswanderungen schmerzlich vermissen.

„Auch wenn wir nicht alle zusammen wandern können, so wollen wir alle rausgehen, möglichst eine Stock mitnehmen für kleine Übungen an der frischen Luft“, sagt der Zeulenrodaer. Viele der rund 40 Frauen und Männer, die sich im Oktober des vergangenen Jahres das letzte Mal trafen, würden es sehr bedauern, dass sie nicht gemeinsam ihre Übungen während einer vier Kilometer langen Runde machen können. Manchmal würde sie sogar der Mut verlassen und sie würden zuhause bleiben, beschreibt Peter Fleischer die Situation.

Dem Coronavirus und dem Look down ist die Ruhephase geschuldet

Alleine gewandert oder maximal mit einem anderen Wanderpartner, das muss auch am 2. Februar werden. So müssen die aktiven Wanderer einzeln ihre Wege gehen, auch wenn die anderen Wanderfreunde vermisst werden. Diese wohltuende Seite der Vereins- und Gruppenpsyche ist durch die lange Zeit des Verbots der Gemeinsamkeit arg gestört, weiß der Zeulenrodaer Senior. Doch hat ein jeder Teilnehmer des Aktionstages die Gewissheit, dass viele andere auch auf Tour sind. „Das Wissen, dass andere zur gleichen Zeit auch unterwegs sind , spielt dabei eine große Rolle“, so Peter Fleischer. Auch dann, wenn jeder eine andere Tour läuft“, so der Wanderwart.

Bei zufälligem Zusammentreffen, der Einzelwanderer müssen unbedingt die Corona-Hygiene-Regeln eingehalten werden und es ist auch kein „Schwätzchen“ einzulegen. Für eine kleine Rückmeldung wäre der Initiator dankbar.

Los geht es am 2. Februar um 9.30 Uhr oder um 13 Uhr.