Zeulenroda-Triebes Eines ist klar: Die Faschingsvereine haben in diesem Jahr so wenig wie in keiner anderen närrischen Saison Geld ausgegeben. Allerdings auch kein Geld eingenommen. Denn sämtliches närrisches Treiben war untersagt, wegen Corona. Und so hätte das Motto des Zeulenrodaer Carnevalsverein (ZCV) nicht treffender sein können: „Corona-Pandemie Helau-der ZCV macht ein Jahr blau“. Doch ganz wollte das närrische Volk nicht auf den Trubel verzichten und so haben sie ganz in Familie gefeiert und sich die Fotos in den sozialen Medien geschickt. „Es war alles ein bisschen anders“, sagt Wolfgang Richter, Präsident des ZCV über die zu Ende gehende fünfte Jahreszeit. Am Miniaturumzug der Duhlendorfer aber haben sie sich beteiligt mit einem Umzugswagen, der kleiner hätte nicht sein können.

Udo Omnus, Präsident des Pahrener Karnevalsverein hingegen hat sich in dem Zeulenrodaer Ortsteil Pahren auf Tour gemacht. Ausgestattet mit einer Glocke und einem Schlitten mit einer hölzernen Närrin, machte er die Bekanntmachung, dass der Karneval in diesem Jahr ausfällt. Dabei hatten die Pahrener gerade zum Saisonbeginn eine lange Liste an Aufgaben gestellt bekommen, die sie erfüllen durften. Einen kleinen Teil konnten sie auch unter Corona-Bedingungen erfüllen, wie das weihnachtliche Schmücken des Rathauses. Nur wurde eben alles viel kleiner, dafür aber nicht weniger schön umgesetzt. „Wir haben uns alle Mühe gegeben, dass wir nicht viel machen mussten“, klingt mächtig viel Satire beim Präsidenten mit. Wenn es auch in der 49. Saison des Pahrener Karnevals keinen Orden geben konnte, weil ja das Faschingstreiben offiziell nicht stattfand, so haben die Pahrener kleine Pins anfertigen lassen. Die werden verkauft für 4.50 Euro. Ein paar Restbestände sind noch zu haben. Das Geld soll dem Kindergarten „Hainschlösschen“ zugute kommen. Aber auch sonst waren sie aktiv, in den Familien wurden Videos erstellt und die Feierwehrkapelle spielte im Home-Office. Für die kommende närrische Saison steht in Pahren das 50. Jubiläum an.