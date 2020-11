Alt wie das Bad

Zeulenroda-Triebes. Palme der ersten Stunde in der Badewelt Waikiki in Zeulenroda-Triebes wurde gefällt. Sie gehörte zu den insgesamt 70 tropischen Gewächsen, die der Badewelt den Charakter verleihen

Auch Palmen kommen in die Jahre. Mit Wehmut verfolgten Mitarbeiter der Badewelt Waikiki in dieser Woche, wie das Forstunternehmen Sebastian Prediger aus Zeulenroda-Triebes, eine Palme der ersten Stunde fällen musste. 23 Jahre lang schmückte sie das Waikiki.

Die fast bis an die Decke ragende tropische Pflanze hatte seit einiger Zeit keine Blätter mehr und war abgestorben. Um Unfallgefahren zu vermeiden – im oberen Bereich war sie schon recht morsch – musste sie gefällt werden. Es wurde festgestellt, dass zuletzt sogar Gefahr im Verzug war. Denn auch in der Badewelt hat die Sicherheit der Gäste oberste Priorität und so wurde sofort gehandelt. „Hier zeigte sich wieder, wie praktisch unser Alleinstellungsmerkmal, die fahrbare Kuppel ist. Nach dem Öffnen konnte die Technik direkt von außen eingesetzt werden, das Schadholz konnte sicher entfernt werden“, so der Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos). Sebastian Prediger konnte schnell eingreifen.

Das Tropen und Erlebnisbad Waikiki beherbergt insgesamt 70 tropische Großpflanzen. 20 von den Pflanzen werden in der Kategorie Palmen eingruppiert. Die Pflanzen sind in der Regel sehr langlebig.

Doch hat es in kurzer Zeit gleich zwei Palmen im Waikiki erwischt. Vor zwei Wochen war ein kleineres Exemplar abgebrochen.