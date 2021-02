Alten Ofen in Langenwolschendorf wieder aufgebaut

100 Jahre könnte der Backofen alt sein, der von Mario Katzer und Nils Trautmann (v.l.) von der Firma Jirschick Kachelöfen und Kamine aus Gera, in der Backstube des Heimatvereins „Lindenfreunde" Langenwolschendorf aufgestellt wurde. Die Tür mit der Inschrift „Frauenlob", sei einst in Wurzbach gegossen worden. Bevor der Ofen an der vorgeschriebenen Stelle aufgebaut werden konnte, nahmen sich Langenwolschendorfer ihn an und möbelten ihn auf. Seit ihrer Gründungdes Vereins im Jahr 2016 waren die Mitglieder auf der Suche nach einem solchen Ofen.