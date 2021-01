Am Sonnabend erfolgt die zweite Impfung

Jeder Tag im Frühjahr, als die negativen Schlagzeilen über das Zeulenrodaer Seniorenheim erschienen, setzte immer wieder noch einen drauf. Wer es im Frühjahr 2020 verfolgt hat, der wird wohl ebenso wie ich, ein ganz ungutes Gefühl gehabt haben. Wohl auch deshalb wollte nicht nur ich wissen, wie sich die Mitarbeiter und Senioren in dieser zweiten Corona-Infektionswelle wohl schlagen mögen. Super, soviel sei gesagt. Wenn auch manchmal ein Quäntchen Glück dazu gehört, aber fakt ist, aktuell gibt es keine Neuinfektionen. Das klingt gut und soll möglichst auch so bleiben. Damit möglichst keine Corona-Neuinfektionen auftreten, wurde im Seniorenheim "Am Birkenwäldchen" in Zeulenroda begonnen zu impfen -es erfolgte dort eine der ersten Impfaktionen in Thüringen. Die Leiterin der Pflegeeinrichtungen, Diana Wirth, sieht es deshalb als ihre Pflicht an, aufzuklären und bedauert gleichzeitig, dass die Impfbereitschaft unter dem medizinischen Personal noch immer so verhalten ist. "Sie können sich bei den Ärzten informieren und auch sie selbst steht bereit für Fragen. Die Zeulenrodaerin gehört zu den bereits Geimpften und wird sich am Samstag die zweite Impfung gegen das Coronavirus abholen. Denn ihr Wunsch ist es, Normalität, geregelte Arbeitsabläufe und eine zumutbare Belastung des Personals zu erreichen. Dafür und für die Gesundheit lässt sie sich am Samstag den zweiten Piks verpassen.