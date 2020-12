Angebot für Langenwolschendorfer und andere

Mit dem Taxi von Langenwolschendorf über Zeulenroda-West zum neuen Einkaufscenter Rewe in der Schopperstraße - dieses Angebot haben Silvio Weiß und Jens Schott per Handschlag am Montagmittag besiegelt. Jens Schott, Partner-Kaufmann von Rewe und Leiter der neuen Filiale in Zeulenrodas Schopperstraße, hatte die Idee. Er suchte nach einer Möglichkeit, dass auch die Langenwolschendorfer und alle anderen aus den umliegenden Ortschaften sowie aus Zeulenroda-West, schnell und unkompliziert die neue Einkaufsmöglichkeit erreichen können. Jens Schott suchte sich einen Partner. Auf offene Ohren stieß er bei Unternehmer Silvio Weiß, dem regionalen Taxi Unternehmen aus Langenwolschendorf.

Man einigte sich und für ein kleines Entgelt können nun alle, die es wünschen, in Langenwolschendorf an der Haltestelle Gemeindeamt, an der Turnhalle Schleizer Hof und am Busbahnhof Zeulenroda-West mit dem Taxi direkt vor die Türen des Rewe Marktes fahren. Morgens um 9 Uhr geht es los und um 11 Uhr fährt der kleine Bus zurück. Sollten zu viele Fahrgäste ins Einkaufscenter fahren wollen, dann wird auch mehrmals gefahren, versichert Silvio Weiß. Seit Anfang der 90er Jahre befand sich auf dem Gewerbegebiet in Langenwolschendorf ein Rewe Einkaufsmarkt. Gerade von vielen Langenwolschendorfer und den Bewohner der umliegenden Ortschaften der Stadt wurde diese Einkaufsmöglichkeit gerne genutzt. Umso enttäuschter waren sie, als es hieß, dass die Filiale in Langenwolschendorf geschlossen wird. Nach zahlreichen vergeblichen Anfragen an verschiedene Betreiber der unterschiedlichsten Einkaufsketten hat die Gemeinde die Hoffnung für eine Neuansiedlung auf ihrem Gewerbegebiet noch nicht aufgegeben. Bleibt zu hoffen, dass hier nicht eine Industriebrache eines Tages das Bild prägt.