Anglerverein Triebes trotzt Corona und schlechter Laune

Das Herbstcamp für die Kinder und Jugendlichen des Anglerverein 1955 Triebes ist immer ein Highlight im Kalender. Die Kinder übernachten im Vereinsheim. Am Abend erzählen sie sich die Geschichten von den prall gefüllten Tagen mit Ausflügen, Naturerkundung und natürlich vom Angeln. Aufgrund der Corona-Pandemie stand das diesjährige Camp lange auf der Kippe. Aber letztlich ist es gelungen, es in abgespeckter Form stattfinden zu lassen. Ohne Übernachtungen – sonst bleibt aber vieles wie immer. „Das musste einfach sein. Nachdem in diesem Jahr beinahe alle Veranstaltungen ins Wasser fielen, wollte wir zumindest der Jugend etwas ermöglichen“, sagt Schatzmeister Thomas Wiertelorz. Normalweise sind die Triebeser Angler auf vielen Veranstaltungen dabei. Beim Maifeuer, zum Tiergehege- oder Freibadfest ist man mit einem Stand vor Ort. „Der Wegfall der Veranstaltungen, setzt uns auch finanziell zu“, sagt Wiertelorz.

Einen Antrag auf Soforthilfe wolle man allerdings nicht stellen, da man aufgrund der vergangenen Jahren noch gut aufgestellt sei. Die Thüringer Ehrenamtsstiftung hat Vereinen in Not insgesamt 500.000 Euro in Aussicht gestellt. Nach zweimonatiger Laufzeit haben 21 Thüringer Landkreise und kreisfreie Städte insgesamt 180 Anträge mit einem Gesamtvolumen von rund 400.000 Euro für den Sonderfonds gestellt. Aus dem Landkreis Greiz ist bisher nur ein Antrag eingegangen. „Was uns wirklich fehlt, ist aber der soziale Kontakt im Verein“, sagt Jugendwart Fabian Staudt. Auch deswegen sei es ein Herzensthema gewesen, das Herbstcamp durchzuführen. Noch bis Freitag werden die 13 Kinder zwischen drei und 16 Jahren am Stau angeln. Außerdem sollen die Tafeln für den Naturlehrpfad aufgestellt werden, die Anfang des Jahres gebaut wurden. „Ein Verein ohne Jugend stirbt. Aber soweit sind wir noch lange nicht“, sagt Fabian Staudt.