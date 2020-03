Arzttermin nur bei dringlich erforderliche Behandlungen

Eine Leserin schreibt uns auf Facebook, dass mehrere Fachärzte aus Zeulenroda-Triebes und Greiz ihre Termine verschoben hätten, da nur noch dringende Fälle behandelt werden würden. Wir haben bei der Regionalstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) in Greiz nachgefragt.

Frank Ackermann ist Hausarzt, Internist und leitet die Regionalstelle der KVT in Greiz. Er bestätigt und verteidigt die Einschränkung aus Hausarzt und Facharztsicht. „Wir und viele Kollegen haben 100 Prozent der Routinekontrollen abgesagt“, sagt er. Die Vorgabe ergebe sich aus der aktuellen Allgemeinverfügung des Landes Thüringen. Dort heißt es, Termine in ambulanten medizinischen Einrichtungen sind auf medizinisch dringlich erforderliche Behandlungen zu beschränken. Hintergrund ist das Ziel, unnötige Begegnungen zwischen Menschen zu vermeiden.

Arzt glaubt nicht an schnelles Ende der Einschränkungen

„Für die Patienten ist das natürlich mitunter ärgerlich, da die Wartezeit beim Facharzt mehrere Monate betragen kann. Aber aus medizinischer Sicht kann ich nur sagen: Es ist absolut notwendig“, sagt Ackermann. So habe er vorerst alle Termine für Routinekontrollen abgesagt. Davon betroffen seien auch Diabetes und Hypertonie-Patienten. „Wir denken gerade von Woche zu Woche“, sagt er. Er glaube aber nicht an eine schnelles Ende der Einschränkungen.

Er hat auch einen eindringlichen Appell an alle Kollegen, die „normale“ Termine weiterlaufen lassen. „Ich rate dringend dazu, alles nicht Notwendige zu verschieben. Ich finde das nicht richtig“, sagt er. Kein niedergelassener Arzt sei in seiner Existenz bedroht. So habe die Kassenärztliche Vereinigung ihre Vorauszahlung nicht angepasst. Sie fällt damit genauso hoch aus, wie vor der Krise. Diese würde zwar im Nachhinein noch angepasst, aber derzeit müsse kein Arzt, um die Existenz bangen.

In telefonischer Beratung lässt sich viel klären

Zudem seien Patienten ohne akutes Problem in den Arztpraxen weitaus mehr gefährdet als anderswo. Dennoch seien vielen Menschen derzeit verunsichert, wenn sie Erkältungssymptome bei sich bemerken. „Nicht jedes Kratzen im Hals ist Corona“, sagt er. Die Patienten bittet er um Nachsicht und darum, nicht einfach ohne Anruf in die Praxen zu kommen. Vielfach könnten sich Patienten aber auch telefonisch beraten lassen. „Es kann mal etwas dauern, bis man durchkommt. Aber wir geben unser Bestes und vieles lässt sich am Telefon klären“, sagt er.