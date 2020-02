Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Augenweide in Berga

Es ist schon erstaunlich wie viele verschiedene Herangehensweisen es beim närrischen Programm gibt. Während die einen ihr Augenmerk auf Sketche und Bütt legen und hier die aktuelle politische Situation im Freistaat Thüringen mit kräftigen Spitzen aufs Korn nehmen, probieren es die anderen mit Tänzen auf ihre Weise, die aber nichtsdestotrotz super anzuschauen sind. Die einen schreiben Perfektion ganz groß, die anderen sehen es ganz locker. Alle aber haben eins zum Ziel: Das Publikum zu begeistern. Und das gelingt allen perfekt. Sie bringen die Stimmung zum Brodeln. Bringen Spaß und Freude über Hunderte, fast Tausende Narren. Selbst die, die nicht die geübten Narren sind, können sich der guten Stimmung nicht entziehen, sind mitgerissen vom Klatschen, den Jubelrufen und den Rhythmen der Tänze. So bleibt auch nur ein Fazit: Die Narrenzeit ist wahrlich eine verrückte. Da wird alles ausgeblendet und es gilt nur eines: Feiern bis zum Abwinken. Einen klaren Vorteil hatte das kurzweilige Programm bei den Berg’schen Narren in dieser Hinsicht auf alle Fälle. Zum einen gab es keine Drängelei bei den Parkplätzen. Denn viele kamen zu Fuß oder ließen sich zum Veranstaltungsort fahren und wieder abholen. Und noch einen Vorteil, der nicht von der Hand zu weisen ist, gibt es: Auch jeder der nicht in Berga wohnhaft ist, konnte zünftig mitfeiern, denn es gab viel zu sehen, was alles eine Augenweide war, angefangen von Einzeldarbietungen bis hin zu den vielen verschiedenen Tänzen der zig unterschiedlichen Tanzenden. Ob groß oder klein, flink und flexibel oder bewusst achtend auf Ausstrahlung und Eleganz. Alles war dabei und so ist eines sicher: Bei den Berg’schen Narren ist eine Augenweide garantiert und die gute Laune kommt von ganz alleine.