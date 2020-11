Aumaer Sportler können verdient jubeln

87 Vereine aus Thüringen hatten sich um die „Sterne des Sports“ beworben, eine Auszeichnung für hervorragende gesellschaftliche Leistungen in den Bereichen Integration, Gewaltprävention, Umweltschutz und Gleichstellung. Der SV Blau Weiß Auma erhielt von der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG. für sein Projekt „Meine Heimat – mein Verein“ innerhalb des landesweiten Wettbewerbes den Förderpreis verliehen.

Wettbewerb wurde zum neunten Mal ausgelobt

Bereits zum neunten Mal hatte die Genossenschaftsbank diesen Wettbewerb ausgelobt. Durch den Sieg auf regionaler Basis hatte sich der Aumaer Sportverein für die weiterführende Auswertung auf Landesebene qualifiziert.

Die Zeitung wollte wissen, was das Projekt so interessant macht für Außenstehende und fragte bei Stefan Jung, verantwortlich für den Projektinhalt und Trainer der A-Jugend: „Es geht hier um die Nachwuchsarbeit in und um Auma“, sagt er. Der Verein ist kein Unbekannter in den Kindergärten, Kindereinrichtungen und Grund- sowie Regelschule und die Zusammenarbeit funktioniert. Der Verein selbst bietet den Kindern Bewegung an frischer Luft, außerhalb des regulären Trainingsbetriebes. Die Kinder werden direkt abgeholt. „Wir fördern so die Bewegung an frischer Luft“, sagt Jung. Doch nicht genug dessen. Schon 13, 14- und 15-Jährige erhalten durch den Verein die Möglichkeit, beim Landessportbund ihren C-Trainerschein zu machen. Sie werden dann als Co-Trainer eingesetzt. Bereits fünf Jungs würden dadurch schon im Verein zum Einsatz kommen. Die Erfahrungen wären gut, sagt Jung. Man hätte beobachten können, dass 8- und 9-Jährige zu den jungen Trainern einen guten Kontakt haben. Damit sind die Aktivitäten des Vereins noch nicht beendet. Zudem gab es im Trainingslager der A-Jugend nicht nur Training, sondern auch Suchtprävention. Die jungen Sportler erhielten Informationen dazu, was eine Droge oder ein Bier mit ihrem Körper macht. Zudem organisiert der Verein nicht nur selbst jährlich ein Sommerfest, beim Weihnachtsmarkt und vielem mehr darf er nicht fehlen.

Preisgeld soll wieder in Projekte eingesetzt werden

Das Geld , dass es für den Förderpreis gab, soll in ein weiteres Projekt investiert werden, so Jung. Die 500 Euro sind so wieder verplant.